Maailmanmestari joutui "alastonkuvahelvettiin" – nyt avautuu Mariana, 26

– Olen kokenut viime aikoina emotionaalisen helvetin ja haluan jakaa tarinani, koska uskon, että on enemmän kaltaisiani uhreja, jotka kärsivät tästä uudentyyppisestä häirinnästä, Rocha kirjoitti keskiviikkona Instagramissa julkaisemassaan viestissä.

Vyyhti on raastanut Rochaa.

– Pelottavinta on, että tätä tapahtuu monille ihmisille. Joten varokaa. Koska nämä vitun hakkerit tuhoavat elämiä ja unelmia.

Rocha totesi uskovansa, että tekoälyllä on hyvätkin puolensa, mutta hänestä on pelottavaa, "mihin olemme menossa". Rochan julkaisu sisälsi kuvakaappauksen The Washington Postin artikkelista, jossa kerrottiin ihmisiä piinaavasta, yleistyneestä tekoälyalastonkuvien ilmiöstä.