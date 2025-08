Dildosaagalle jatkoa USA:n huippusarjassa

Seksilelu heitettiin tiistaina naisten koripalloliiga WNBA:n ottelussa kentälle kesken pelin, mikä jatkoi ei-toivottua trendiä liigassa.

Viimeisin tapaus sattui Indiana Feverin vierasottelun toisella neljänneksellä Los Angeles Sparksia vastaan. Samanlaisia tapauksia oli nähty 29. heinäkuuta Atlanta Dreamin kotiottelussa Golden State Valkyriesia vastaan ja 1.8. kun Valkyries kohtasi vieraissa Chicago Skyn.

Tiistaina sattuneessa viimeisimmässä dildotempauksessa Sparksin takamies Kelsey Plum oli heittämässä vapaaheittoa ensimmäisen neljänneksen lopussa. Kentälle heitetty seksilelu oli lähellä osua Indianan Sophie Cunninghamia, joka selkeästi hämmentyi tilanteesta.

Tilanteen jälkeen Plum potkaisi esineen katsomoon. Pelin jälkeen Sparksin valmentaja Lynne Roberts otti kantaa tilanteeseen varsin kovasanaisesti.

– Mielestäni se on naurettavaa, tyhmää ja typerää. Se on myös vaarallista ja pelaajien turvallisuus on ykkössijalla. Pelin kunnioittaminen. Kaikki nuo asiat. Mielestäni se on todella tyhmää, Robert sanoi pelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Myös WNBA on virallisessa lausunnossaan tuominnut teot.

– Kaikkien areenoillamme olevien turvallisuus ja hyvinvointi on liigamme tärkein prioriteetti. Kaikenlaiset kentälle tai katsomoalueelle heitetyt esineet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin pelaajille, otteluvirkailijoille ja faneille.

– WNBA:n areenaturvallisuusstandardien mukaisesti jokainen fani, joka tahallaan heittää esineen kentälle, häädetään välittömästi ja hänelle määrätään vähintään vuoden panna. Lisäksi paikallisviranomaiset voivat pidättää ja asettaa hänet syytteeseen, lausunnossa linjataan.

Kolmannesta dildotempauksesta tekee ironisen se, että Cunningham oli aiemmin ottanut tapaukseen kantaa viestipalvelu X:ssä pyytäen ihmisiä lopettamaan. Nyt hän suhtautui asiaan jo huumorilla.