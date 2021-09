Missikisat jälleen käynnissä, vaikka moni kokee ulkonäön arvostelemisen vanhentuneena – "Hyvin yhdestä muotista näyttävät tulevan"

Näin siis ennen, nykyään tilanne on toinen. Lähihistoriassa on jopa tapaus, jossa missi on luopunut kruunustaan.

– Siinähän on aivan hassuja osia: ollakseen edustava pitää olla alle 28-vuotias, naimaton, lapseton, Suomen kansalainen ja nainen. Eli on siinä aika monta vanhanaikaista juttua, sanoo sukupuolentutkija, dosentti Mira Karjalainen Helsingin yliopistosta.

– Elämme monin tavoin ristiriitaista aikaa. Yhtenä syynä on vahva visuaalisuus, ja siihen liittyvä ulkonäköstandardi. On kuitenkin tärkeää muistaa, että ihmisillä on oikeus olla oma itsensä juuri sen näköisenä kuin he ovat, sanoo dosentti Mira Karjalainen.