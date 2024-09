"Se voi olla lippu top viiteen" – Fanit maailmalta antoivat Miss Suomelle tärkeän vinkin Universumeihin: Katso erikoishaastattelu

– Kruunaushetki oli vähän sumuinen ja oli vaikea hahmottaa, että tässä se nyt on ja kruunu tulee päähäni. Ja nyt se on Miss Suomen kruunu, Wirtavuori kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

– Minulle se on ollut niin selkeä, että kun menen kilpailuun, voitan sen. Minä menen Universumeihin ja haen sieltä sijoituksen. Minulla on siellä asti odotukset, joten olen halunnut olla täysin valmis. Sain keväällä koulun pakettiin ja valmistuin kauppatieteiden maisteriksi, niin ei ole mitään velvollisuuksia.

– Se on yksi tärkeä osa kansainvälisiä kisoja, koska fanit rakastavat nähdä pukuloistoa. Se on tapa osoittaa, millaista muotia kotimaassa on.

– Minulle on jo nyt kansainväliset sivut laittaneet viestiä, että panostathan Matilda iltapukuun - se voi olla lippu sinne top 5 -sijoitukseen. Iltapuku on nyt se, mihin minun halutaan panostavan. Kansallispuku pitää suunnitella ja Universumeihin lähetetään myös erilaista videomateriaalia.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

– Vastaanotto on ollut ihan mieletöntä ja minusta kirjoitetaan, että toivoisi voittavan Universumit. Se on ihan käsittämätöntä.

– Monenlaisia viestejä on tullut, enkä ole juuri mitään negatiivista nähnyt. Yksi ainut oli sellainen, että vähän tyhmä nimi. Se on varmaan sukunimeni, kun se on haastavampi. Jos se on negatiivisin asia, saan olla aika onnellisessa asemassa.