Miss Satakunta Jade Saine kamppaili vuosia masennuksen kanssa: "En ollut stereotyyppinen masentunut"

Mieli ry kertoi maaliskuussa, että sen kriisipuhelimeen soittavista kaksi kolmasosaa on nuoria naisia. Monella soittajalla on itsetuhoisia ajatuksia.

Kolmanneksi yleisin syy on itsetuhoisuus.

Mikään ei tunnu miltään

Kunnallisella puolella jonot ovat pitkät ja apua ei juuri saa siinä hetkessä, kun kriisi iskee. Mielenterveyspuolella on valtava palvelukysyntä ja henkilökunnasta on pulaa.

"Et ole yksin"

Myös tämän vuoksi syyt nuorten pahoinvointiin on tärkeää löytää.

Saine uskoo, että koronavuosien aiheuttama kuorma, vaikeat perhetilanteet ja somen hallitseva ote nuorten elämässä ovat tämällä hetkellä pahoinvoinnin taustalla. Asioista puhutaan nyt enemmän kuin aiemmin ja ymmärrys masennuksen kirjosta on kasvanut.

– Haluan sanoa kaikille, jotka kamppailevat näiden asioiden kanssa, että et ole yksin. Meitä on monia, ja apuakin on saatavilla. Sitä täytyy vain osata etsiä, ja tässä apuna voi olla sinulle läheisin aikuinen, jolle kannattaa kertoa olostasi, hän muistuttaa.