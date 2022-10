Lisääntynyt pahoinvointi näkyy poliisin tehtävissä ja kuuluu kriisipuhelimessa – "Se on todella iso määrä"

– Meillä on yhteiskunnassa käynnissä sellainen kehitys, että ikään kuin suurimmalla osalla ihmisistä menee paremmin kuin koskaan, mutta sitten meillä on pienempi määrä ihmisiä, jotka ovat sellaisessa kierteessä, että heillä menee jatkuvasti huonommin ja huonommin, sanoo ylikomisario Jussi Huhtela Itä-Uudenmaan poliisista.

Tehtävien kokonaismäärä ei ole muuttunut, mutta vaikeusaste on lisääntynyt.

–Jos katsotaan tilastoja, niin hälytystehtävien kokonaismäärä ei ole meillä viime vuosina lisääntynyt, mutta pitäisi osata katsoa sinne tilaston sisään, että mitä se sisältää, ja tämänkaltaista keskittymistä tällaisiin vaikeisiin ongelmiin on kieltämättä tapahtumassa.

Useita itsetuhoisuuteen liittyviä puheluita päivittäin

Lisääntynyt pahoinvointi näkyy myös mielenterveysjärjestö MIELI ry:ssä, jossa kriisipuhelimeen soitettujen puhelujen määrä on lisääntynyt.

– Kriisipuhelimeen on jo vuoden ajan tullut puheluja enemmän kuin vuosi sitten. Vastaanotamme vuorokaudessa yli 1 000 yhteydenottoa ja se on todella iso määrä, sanoo kriisitoimintojen päällikkö Susanna Winter MIELI ry:stä

– Meillä tulee joka vuorokausi keskimäärin 17 sellaista puhelua, jossa keskustellaan itsetuhoisuudesta, ja näistä kolmessa tilanne on niin akuutti, että päivystäjä on vakuuttunut siitä, että ihminen on hyvin konkreettisissa aikeissa tehdä itsemurhan.