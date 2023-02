Minne Ukraina tulee tekemään vastahyökkäyksensä? Sotilasprofessori osoittaa tätä paikkaa

Sodan vuosipäivänä 24. helmikuuta sekä Ukrainan puolustusministeri että tiedustelupalvelun päällikkö sanoivat, että Ukrainan armeija on valmis vastahyökkäykseen.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilastieteen professori Marko Palokangas uskoo, että Ukraina valmistelee vastahyökkäystä saadakseen Venäjän valloittamat alueensa takaisin, mutta ajankohta on kysymysmerkki.

– Ukraina on rakentanut suorituskykyään ja valmiuttaan syksystä saakka jonkinlaiseen hyökkäykseen. Sitä, koska se tapahtuu me emme vielä tiedä, mutta jonkinlaista valmistelua on selvästi ilmassa.