Kolmetoista vuotta sitten Turusta kadonneen Minna Suomisen katoamismysteerin käsittely alkaa huomenna Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Vuosikausia pimeänä pysyneen henkirikoksen uhrin ruumis on tiettävästi edelleen kateissa.

Taposta syytettynä on sama nainen, jota poliisi epäili teosta jo tuoreeltaan Suomisen katoamisen jälkeen. Poliisi uskoo, että henkirikoksen jälkeen perheenäidin ruumis paloiteltiin, pakattiin jätesäkkeihin ja heitettiin pienehköltä sillalta jokeen Turun lähistöllä.

Vaikka uhrin jäänteitä ei ole löydetty, Suomisen surmaamisesta epäillään nyt 35-vuotiasta naista. Tapahtuma-aikaan hän oli parikymppinen.

Mystiset katoamistapaukset jäävät usein kaivelemaan suomalaisten mieliä, niin myös Suomisen katoaminen. Kahden pienen pojan äidin arvoituksellistä katoamista on käsitelty lukemattomissa lehtijutuissa ja nettikeskusteluissa vuosien varrella.

Myös MTV Uutiset on seurannut Minna Suomisen katoamismysteerin selvittämistä vuosien varrella ja saanut asiasta vinkkejä hyvin yllättävältä taholta.

Maanantaina MTV on paikalla seuraamassa myös Suomisen tapon käsittelyä Turun käräjätalolla.

Minna Suominen nähtiin elossa viimeksi Tähkiönkatu 8:ssa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa.

Näin Suominen katosi

Kahden pienen pojan äiti, 46-vuotias Minna Suominen, katosi miesystävänsä asunnolta Turusta tammikuussa 2012. Asunto sijaitsi Pansion kaupunginosassa osoitteessa Tähkiönkatu 8.

Suomisen läheiset saivat häneen yhteyden viimeisen kerran 17. tammikuuta. Läheisten mielestä yhteydenpidon hiljeneminen oli outoa, sillä normaalisti Suominen piti heihin yhteyttä päivittäin.

Kuusi päivää yhteydenpidon hiljenemisen jälkeen kuoli Suomisen miesystävä. Poliisin mukaan hänen kuolemansa oli luonnollinen.

Viimeisen kerran Suomisen pankkikorttia käytettiin 28. tammikuuta, eli viisi päivää Suomisen miesystävän menehtymisen jälkeen. Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen, kuka Suomisen korttia käytti.

Kun Suomisen ystävä teki naisesta katoamisilmoituksen, Lounais-Suomen poliisi tutki Suomisen tapausta ensin katoamisena. Tai jos tarkkoja ollaan, poliisi ei alkuun juurikaan tutkinut tapausta.

Poliisi otti ilmoituksen vastaan, mutta vastasi omaisten ja median tiedusteluihin toistuvasti viikkojen ajan, että aikuinen ihminen saa halutessaan pysytellä kadoksissa.

Läheiset vaativat poliisia tutkimaan

Minna Suomisen omaiset eivät uskoneet, että kahden lapsen äiti olisi kadonnut omasta halustaan ja jättänyt kertomatta tästä mitään lapsilleen. He etsivät Suomista tuloksetta.

Kun viikkoja kului, omaiset alkoivat pelätä pahinta. Huhtikuun 2012 alussa Suomisen katoamisesta oli kulunut reilut kaksi kuukautta ja Turussa huhut velloivat hänen kohtalostaan. Huhujen mukaan Suominen oli tapettu.

Lounais-Suomen poliisi ei edelleenkään epäillyt asiassa rikosta, mutta kertoi suorittaneensa kyselyitä ja kuulemisia, jotka eivät kuitenkaan olleet johtaneet mihinkään.

Nyt poliisi kuitenkin myönsi, että Suomisen katoaminen oli jatkunut pitkään ja tuntui siksi oudolta. Pian Suomisen katoaminen muuttuikin henkirikostutkinnaksi.

Kadonneen Suomisen kaikki tavarat, myös puhelin, löytyivät hänen menehtyneen miesystävänsä asunnosta.

Kesäkuussa oikeus vangitsi parikymppisen naisen, jota poliisi epäili Suomisen taposta.

Ruumis on paloiteltu

Vihdoin heinäkuussa 2012, noin puoli vuotta Suomisen katoamisen jälkeen poliisi tiedotti tutkivansa henkirikosta. Poliisi kertoi tiedotteessaan, että oli "todentanut sitkeät huhut" Suomisen joutumisesta henkirikoksen uhriksi.

Poliisin mukaan Suominen oli tapettu hänen miesystävänsä asunnossa Pansiossa. Asunnosta oli löytynyt Suomisen verta.

Paloittelun jälkeen Suomisen ruumiinosat oli viety jätesäkkeihin pakattuina autoon, kuljetettu korkeintaan tunnin ajomatkan päähän asunnolta ja heitetty pieneltä sillalta jokeen.

Joki tai puro oli poliisin mukaan keskikokoinen ja virtasi sulana tammikuun lopussa. Poliisi pyysi yleisöltä havaintoja tällaisesta paikasta.

– Rikoksen tekijät ovat olennaisilta osin poliisin tiedossa, mutta ruumis on edelleen kadoksissa, poliisi kertoi tuolloin tiedotteessaan.

Jäljet tyssäsivät kuitenkin tähän, poliisi ei löytänyt sen enempää siltaa kuin ruumistakaan. Jossakin vaiheessa Suomisen henkirikoksesta vangittu nainen jouduttiin vapauttamaan.

Uhrin ruumiin hävittämistä tutkittiin aikoinaan hautarauhan rikkomisena, mutta tutkinnan venyessä rikos ehti siltä osin vanhentua.

Poliisi on pyytänyt tutkinnan aikana useita kertoja vihjeitä yleisöltä suoraan tai median välityksellä. Mikään ei ole tuntunut tuottavan toivottua tulosta, eli henkirikoksen ratkeamista.

Tapausta tutki aluksi Lounais-Suomen poliisi, mutta vuonna 2016 juttu siirtyi keskusrikospoliisille.

Tutkinta tyssäsi

Keskusrikospoliisi oli vakuuttunut siitä, että Pansion alueella useammallakin ihmisellä oli arvokasta tietoa rikokseen liittyvistä tapahtumista. KRP yritti vedota alueen asukkaisiin kiinnittämällä paperisia vetoomuksia alueen rakennusten seiniin.

– Niitä henkilöitä, jotka tietävät jotain asiasta pyydetään luottamuksellisesti ottamaan yhteyttä, tiedotteissa sanottiin.

KRP sai tuolloin kymmenkunta vakavasti otettavaa vihjettä. Toivottua läpimurtoa uudet vinkit eivät kuitenkaan tuottaneet, eikä poliisi saanut riittävästi näyttöä henkirikoksesta epäillyn saattamiseksi rikosvastuuseen.

Hiljalleen Minna Suomisen katoaminen painui unholaan myös keskusrikospoliisissa. Tappaja saattoi hengähtää helpotuksesta.

Ehti kulua vuosikausia ilman, että Suomisen katoamisen selvittämiseksi pantiin tikkuakaan ristiin poliisissa.

Poliisi etsi siltaa

Syksyllä 2023 Lounais-Suomen poliisi avasi jutun uudestaan aktiiviseen tutkintaan. Poliisi kertoi tuolloin, ettei asiaan liittynyt mitään uusia tietoja tai muutakaan dramatiikkaa. Se haluttiiin vain ottaa uuteen tarkasteluun.

Henkirikoksesta epäilty nainen oli tuolloin poliisin tiedossa, mutta uhrin ruumis on kadoksissa. Samoin kadoksissa oli silta, joka kuvailtiin poliisille jo vuonna 2012.

Poliisin mukaan kertomus sillasta on kuitenkin epävarma, eikä pystynyt arvioimaan, kuinka todennäköisesti kyseinen silta on edes olemassa.

Poliisi yritti saada yleisöltä havaintoja sillasta syksyllä 2023 ja julkaisi havainnekuvan siltaan liittyvistä tiedoistaan. Sillan sijainti oli tässä vaiheessa tarkentunut sen verran, että tunnin ajomatkan sijaan poliisi käytti hieman tarkempaa määritelmää.

– Olemme käyneet tutkinta-aineistoa läpi ja päätelmämme on, että kyseinen silta sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Pansiosta, kertoi tuolloin tutkinnanjohtaja Tuomas Kuure MTV Uutisille.

– Paikka sijaitsee noin 0–40 kilometrin säteellä Pansiosta.

Poliisin pyyntö tunnistaa silta piirroksen perusteella tuotti jo yhden vuorokauden aikana selkeää tulosta ja vihjeitä tuli kymmeniä. Kaikkiaan poliisi sai runsaasti yhteydenottoja.

Poliisi suoritetti myös vesistöetsintöjä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Etsinnöissä ei löydetty seikkoja, jotka olisi pystytty yhdistämään tähän rikostutkintaan.

Poliisi uskoo, että mystinen silta sijaitsee punaisella merkityllä alueella.

Erikoinen yhteydenotto MTV:lle

Syksyllä 2024 poliisi tiedotti, että Suomisen henkirikosta koskeva esitutkinta oli valmistumassa. Suomisen ruumista ei tutkinnan aikana löytynyt.

Poliisi uskoo, että Suominen tapettiin 21. tammikuuta 2012 aamuyöllä kolmen aikaan. Teko tapahtui Suomisen miesystävän asunnossa ja asuintalon rappukäytävässä.

Poliisi uskoo, että teko tehtiin teräaseella. Tekoon liittyi raakuutta ja impulsiivisuutta. Raakuuden vuoksi poliisi harkitsi myös rikosnimikettä murha.

Tapahtumapaikalla oli tekoaikana Suominen, taposta epäilty nainen ja Suomisen miesystävä. Poliisi uskoi jo alussa, että Suomisen miesystävä osallistui ruumiin hävittämiseen.

Suomisen katoamista on käsitelty mediassa lukuisissa lehtijutuissa ja myös televisiossa. Vuosien varrella asiaa on yritetty ratkoa myös netin keskustelupalstoilla ja yksittäisten siviilien toimesta.

MTV Uutiset tammikuussa 2025 erikoisen yhteydenoton henkilöltä, joka kertoi tietävänsä, minne Minna Suomisen ruumis on piilotettu. Henkilö kertoi saavansa "tietoa korkealta taajuudelta" ja väitti pystyvänsä kertomaan Suomisen kuolemaan johtaneen tapahtumien kulun yksityiskohtaisesti.

Henkilö toimitti MTV:lle pitkän, vaiherikkaan ja sekavan selostuksen tapahtumista, joiden hän väitti edeltäneen Suomisen kuolemaa. Lopuksi hän kertoi ruumiin sijainniksi erään paikan Turun lähistöllä.

MTV toimitti koko aineiston poliisille, joka ei suhtautunut henkilön kertomuksiin vakavasti.

Syyttäjä nosti Minna Suomisen taposta syytteen helmikuussa 2021 vuonna 1990 syntynyttä naista vastaan.

Viimeisimmän aktiivisen esitutkinnan aikana nainen ei ole ollut vangittuna, joten hän vastaa vapaalta syytteeseen.

