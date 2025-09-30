



Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä jaksossa tanssittiin lattariteemalla, jolloin radiojuontaja Minna Kuukan ja tähtiopettaja Mikko Ahdin tanssina oli cha cha cha. Tähtipari sai tuomaristolta tanssista 16 pistettä Kuukka kertoi MTV Uutisille lähetyksen jälkeen nauttineensa tanssista, vaikka se ei ollut hänelle helppoa. – Tässä oli kaikenlaisia tällaisia jalanpolkuvaiheita, Kuukka naurahti. Ahti komppasi, että kaksikon suurena tavoitteena on ollut se, että tanssiminen tuntuu kivalta. – Tottakai treenataan viikolla ihan älyttömästi ja siellä on nousuja sekä laskuja, ja välillä Minna polkenut jalkaa, että ei hitsi, Ahti komppasi. Sunnuntait ovat kuitenkin olleet palkitsevia, kun työn tulokset on saatu kansan näytille.

Kuukka tekee TTK:n aikana normaaliin malliin radiotöitään ja juontaa Radio Novan aamuohjelmaa. Radiossa päivä päättyy kello 10 aamulla, jonka jälkeen hän suuntaa tanssiharjoituksiin. Ahti on vierestä hämmästellyt Kuukan jaksamista.





Kuukka tekee TTK:n aikana normaaliin malliin radiotöitään ja juontaa Radio Novan aamuohjelmaa. Radiossa päivä päättyy kello 10 aamulla, jonka jälkeen hän suuntaa tanssiharjoituksiin. Ahti on vierestä hämmästellyt Kuukan jaksamista.

– Teet ihan hulluja päiviä, jos ajattelee, että ensin aamulla menee kukonlaulun aikaan töihin ja tulee sieltä suoraan tanssisalille, missä on yksi opettaja, joka vaatii kauheasti kaikkia temppuja, mitä pitäisi oppia ja tehdä, niin ei se helppoa ole.

Itse Kuukka kokee saaneensa tanssimisesta energiaa. Oma työ tuntuu myös hyvin helpolta uuteen haasteeseen verrattuna.

Ahti kehuu Kuukan olleen alusta alkaen tanssioppilas, joka on omaksunut melko nopeasti eri koreografiat. Kuukka puolestaan kertoo huomanneensa, ettei se kuitenkaan riitä tanssimiseen.

– Se vähän yllättää aina, että tanssihan ei ole ne askeleet. Tämä on yksi oppi, joka tässä on tullut.

TTK-yleisössä on viikko toisensa perään nähty muun muassa Kuukan kollegoja, jotka ovat tulleet häntä paikalle kannustamaan. Neljännessä jaksossa Kuukkaa kannusti yleisöstä Esko Eerikäinen, viikkoa aiemmin tämän juontopari Kimmo Vehviläinen.

Kuukan mukaan sillä on aivan valtava merkitys, että läheiset työkaverit tulevat paikan päälle häntä tukemaan.

– Se on ihan mahtavaa. Meillä on ihana työyhteisö siellä radiossakin, niin on tosi mahtavaa, että he elävät mukana.

Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.