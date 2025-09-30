Minna Kuukka on jatkanut normaaliin tapaan töitään aamuradiossa, ja suuntaa töistä päivittäin suoraan TTK-harjoituksiin.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä jaksossa tanssittiin lattariteemalla, jolloin radiojuontaja Minna Kuukan ja tähtiopettaja Mikko Ahdin tanssina oli cha cha cha.
Tähtipari sai tuomaristolta tanssista 16 pistettä Kuukka kertoi MTV Uutisille lähetyksen jälkeen nauttineensa tanssista, vaikka se ei ollut hänelle helppoa.
– Tässä oli kaikenlaisia tällaisia jalanpolkuvaiheita, Kuukka naurahti.
Ahti komppasi, että kaksikon suurena tavoitteena on ollut se, että tanssiminen tuntuu kivalta.
– Tottakai treenataan viikolla ihan älyttömästi ja siellä on nousuja sekä laskuja, ja välillä Minna polkenut jalkaa, että ei hitsi, Ahti komppasi.
Sunnuntait ovat kuitenkin olleet palkitsevia, kun työn tulokset on saatu kansan näytille.