Minna Kuukka nauratti yleisöä TTK-lähetyksessä.

Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa.

Radiojuontaja Minna Kuukan ja tähtiopettaja Mikko Ahdin tanssi taittui Tähtien sota -teemaisesti. Tähtiparin kolmas tanssi oli paso doble, ja sen taustalla kuultiin elokuvan tunnusmusiikki.

Vappu Pimiä kysyi parin esityksen jäälkeen, mistä Kuukka ammensi inspiraationsa tähän esitykseen.

– Oi oij, en tiedä. Jostain galaksista, Kuukka heitti tyhjentävästi ja yritti kerätä itseään rankan tanssisuorituksen jälkeen.

– Tarvitsetko vielä hetken? Pimiä naurahti.

– Ei... Kyllä tätä huokailua voi jatkaa sitten omalla ajalla, Kuukka nauratti yleisöä ja tuomaristoa.

