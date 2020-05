Ministeriö korostaa: Iäkkäämpiä perheenjäseniä saa tavata, jokaisella on oikeus määrittää elintapansa – "Ei mennä liian liki"

– Eli kävelylenkkejä ulkona luonnossa voi tehdä, niin että fyysiset etäisyydet on hoidettu. Ja toisaalta myös mahdollisesti perheenjäsenten tapaamista, mutta siinäkin jälleen kerran fyysinen etäisyys, ja tietysti ulkotiloissa. Se on aina turvallisempaa kuin sisätilassa tämä tapaaminen järjestää, Varhila sanoo.

Varhila kuitenkin huomauttaa, että Suomessa jokaisella on oikeus määrittää omasta elämästään ja tavoistaan.

– Tässä kohtaa toivotaan tietysti, kun tämä virus on erityisen vaarallinen ikäihmisille, että heidän kohdallaan me ja he itse huolehtisivat siitä, että ei mennä liian liki.