Hallitus muutti yli 70-vuotiaita koskevan liikkumisrajoituksen velvoittavasta suositukseen – Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee nyt uusia ohjeita ikäihmisille

Sanat olivat painokkaita, sillä hallitus velvoitti yli 70-vuotiaat pysymään erillään karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Perinteisesti velvoittaminen tarkoittaa sitä, että joku on velvollinen tekemään jotain.

Riskiryhmäläisille korostetaan omaa harkintaa

Pääministeri Marin muistutti tiedotustilaisuuden jälkeen Ylen A-studiossa, että ikäihmiselle ja muille riskiryhmiin kuuluville covid-19-tauti on pahimmillaan tappava, minkä vuoksi suositus pysyä erillään säilyi.

– Kävimme läpi sitä, että sosiaali- ja terveysministeriön on hyvä antaa selkeämpi ohjeistus siitä, miten esimerkiksi turvallisesti voi ulkona liikkua ja millä tavalla turvallisesti voi elää elämäänsä ilman, että ei ole täysin esimerkiksi oman kotinsa vanki, Marin sanoi.

– Minä en voi pääministerinä sanoa sitä, että ikäihminen ei voi lapsenlastansa halata. Se on se oma vastuu ja oma harkinta, joka jokaisen pitää tehdä. Kumman asettaa tärkeämmäksi omassa elämässänsä, fyysisen kontaktin läheiseen vai oman terveyden suojelemisen, hän sanoi A-studiossa.

"Siinä jätettiin vastuuta myös näille ihmisille"

– Jos tähän asti kuri on ollut ihan ehdoton niin, nyt hän antoi tässä hivenen myöden, ja siinä jätettiin jonkin verran vastuuta myös näille ihmisille, Tuominen totesi toivoen, ettei kuri hirveästi nyt löystyisi.

– Sehän on selvä asia, että jo 60:stä ylöspäin kuolleisuusaste nousee, jos koronaviruksen saa. Siltä kannalta voi sanoa, että se toimii hyvin. Sitten tulee suuria muttia.

– Nämä ovat niitä tavoiteltuja seurauksia, sitten on hyvin monenlaisia ei-tavoiteltuja seurauksia, jotka myös johtavat sekä sairauksien pahenemiseen että suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin siitä, että mitä ikä merkitsee, millä perusteella ihmisiä voi kieltää siitä ja tästä, Jylhä sanoi Ylellä.

Iäkkäät ovat noudattaneet ohjeistusta

STM:ssä maaliskuussa ohjeita laatimassa ollut Satu Karppanen toteaa, että tähänkään asti erillään pysymisen velvoittaminen ikäihmisiltä ei ole ollut juridisesti velvoittavaa, mutta iäkkäät ovat hyvin ymmärtäneet asian vakavuuden ja noudattaneet ohjeistusta. Hallituksen uudesta linjauksesta on seuraamassa uudenlaista ohjeistusta.

STM:n voimassa olevat ohjeet ikäihmisille on laadittu vajaa kaksi kuukautta sitten. Niissä puhutaan muun muassa siitä, että ”etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran”, kun nykyisin käytäntö on kaksi metriä.