Ministeriö ennustaa: Työmarkkinoiden käänne siirtyy edelleen kauemmas tulevaisuuteen

Työllisyyden ennustetaan kääntyvän kasvuun vuoden loppupuolella. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömyys on kasvamassa edelleen.

Työmarkkinoiden käänne siirtyy edelleen kauemmas tulevaisuuteen, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö. Käänteen ennustetaan siirtyvän noin puolella vuodella viime syksynä ennustetusta.

– Taantuman pitkittyessä ja talousennusteiden heikentyessä myös työmarkkinoiden käänne nousuun on siirtynyt aina vain eteenpäin, todetaan ministeriön tuoreessa työmarkkinaennusteessa.

Ennusteen mukaan työllisyys alkaa kasvaa tämän vuoden loppupuolella, viimeisellä vuosineljänneksellä. Työttömien työnhakijoiden määrä taas kääntyisi laskuun ensi vuoden ensimmäisellä puolikkaalla.

Tänä vuonna ministeriö ennustaa työllisyysasteen laskevan 71,6 prosenttiin. Ensi vuonna työllisyysaste nousisi vain hieman 71,8 prosenttiin ja sitä seuraavana vuonna 72,2 prosenttiin.

Henkilöissä mitattuna työllisyys vähenisi tänä vuonna 6 000 ihmisellä verrattuna viime vuoteen. Ensi vuonna työllisyys kasvaisi keskimäärin 21 000 ihmisellä ja vuonna 2027 keskimäärin 27 000 ihmisellä.

Petteri Orpon (kok.) hallitus tavoittelee hallitusohjelmansa mukaan työllisyysasteen nostamista "pidemmällä aikavälillä" 80 prosenttiin.

Luottamusta heikentää kauppasodan uhka

Luottamusta työmarkkinoilla heikentää erityisesti globaalin kauppasodan uhka, ennusteessa sanotaan. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on asettanut keväällä tuontitulleja ympäri maailmaa.

Ennusteen mukaan epävarmassa tilanteessa monet yritykset odottavat näkymien selkeytymistä ja viivästyttävät rekrytointejaan. Tilanne aiheuttaa myös kuluttajille epävarmuutta. Suomessa työllisyyttä heikentävät ja kuluttajien epävarmuutta lisäävät myös leikkaukset julkisiin palveluihin.

Talouskasvun käynnistyminen näkyy työmarkkinoilla viiveellä. Viive on ministeriön mukaan aiempia taantumia pidempi.

– Kasvavan epävarmuuden takia työmarkkinat ovat reagoineet talouskasvun käynnistymiseen ja korkojen laskuun vaisusti, ennusteessa tiivistetään.

– Julkisen sektorin kohonnut työttömyysuhka, sosiaalietuuksien tason lasku ja verojen korotukset ovat vieneet potkun luottamuksen palautumiselta. Investoinnit ja kulutus ovat edelleen matalalla tasolla ja asuntokaupan käynnistyminen on hidasta. Julkisen sektorin säästöpaineet näkyvät työllisyyskehityksessä suoraan.

Pitkäaikaistyöttömyys lähellä 1990-luvun lamaa

Pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan jatkavan kasvuaan. Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa tänä vuonna keskimäärin 125 000:een, ensi vuonna 140 000:een ja sitä seuraavana vuonna 142 000:een.

– Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on kiihtynyt huolestuttavalla tavalla viimeisen puolen vuoden aikana. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvutrendi on tällä hetkellä vahva. Lisäksi suurella määrällä työttömiä työnhakijoita työttömyyden kesto lähestyy yhtä vuotta, mikä on pitkäaikaistyöttömyyden raja, ennusteessa sanotaan.

Ennusteessa puhutaan jo historiallisista määristä. Ministeriö sanoo, että pitkäaikaistyöttömiä olisi tämän vuoden lopussa jo 136 000.

– Siitä olisi ennusteen toteutuessa enää muutaman tuhannen henkilön ero 1990-luvun laman jälkeiseen ennätykseen pitkäaikaistyöttömien määrässä, joka oli korkeimmillaan vuositasolla noin 143 000.

Ennusteessa taso saavutettaisiin ensi vuonna. Ministeriö tosin huomauttaa, että työikäistä väestöä ja työvoimaa on enemmän kuin 1990-luvulla.