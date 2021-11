Ennuste: työllisyys kohenee, mutta hallitus ei ihan saavuta kovaa tavoitettaan – tänä vuonna noustaan koronaa edeltäneelle työllisyyden tasolle

Se on hieman pienempi kuin hallituksen kautensa alussa asettama 75 prosentin tavoite. Koronakriisin aikana hallitus luopui tavoitteestaan, mutta tämän vuoden aikana toiveita tavoitteen täyttämisestä on herätelty.

Toisin on kuitenkin niukasti käymässä.

Ennusteessa käytetään kuitenkin työvoimatutkimuksessa käyttöön otettua uutta laskentatapaa, jolloin työllisyysaste on noin prosenttiyksikön alempi kuin aikaisemmin.

Osa-aikatyö lisääntynyt

Työllisyyden kasvu on viime aikoina painottunut erityisesti osa-aikatyön lisääntymiseen. Jatkossa osa-aikatyön kasvun ennustetaan taittuvan, mikä hieman hidastaa työllisyyskasvua.

Työmarkkinoiden hyvä vire on vetänyt väkeä työnhakuun työvoiman ulkopuolelta ja työvoiman osuus työikäisestä väestöstä on jo korkeimmillaan vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Työmarkkinaennuste odottaa työvoimaosuuden nousevan 68 prosenttiin vuonna 2023, mikä on merkittävästi korkeampi osuus kuin ennen pandemian alkua vuonna 2019 (65,8 prosenttia).

Työttömien määrä laskee

Vuonna 2023 päästään koronaa edeltävän tason alapuolelle. Nuorisotyöttömyydessä (alle 25-vuotiaat) kehitys on erityisen myönteistä. Lomautettujen määrä palaa normaalilukemiin viimeistään ensi keväänä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut ennätyslukemiin, ja jo yli 40 prosenttia kaikista rekisterityöttömistä on pitkäaikaistyöttömiä.

– Pitkäaikaistyöttömien määrä on nyt poikkeuksellisen suuri, ja se purkautuu hitaasti. Osa-aikaisia työsuhteita on syntynyt paljon, mutta moni kokoaikaisen vakituisen työnsä menettänyt on edelleen vailla työtä. Työmarkkinaennusteen mukaan vuoden 2023 aikana pääsemme kuitenkin hyvin lähelle hallituksen vanhan mittaustavan mukaista 75 prosentin työllisyystavoitetta, sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.