TEM: Työllisyysaste putoaa selvästi tänä vuonna

Avoimia työpaikkoja on ministeriön mukaan vain puolet siitä, kuinka paljon niitä oli koronakriisin jälkeen.

Syynä tähän on vilkas maahanmuutto.

Työttömyysaste kääntyy ensi vuonna laskuun

Vuonna 2024 työttömiä työnhakijoita ennustetaan olevan keskimäärin 277 000, mikä on 17 000 enemmän kuin vuonna 2023.

Rakennusalan työllisyys nousuun ensi vuonna

Talouden taantuma on näkynyt TEMin mukaan eniten rakentamisessa, jossa työllisyys on vähentynyt vuoden 2023 alusta lähtien ja on nyt alimmillaan 25 vuoteen.