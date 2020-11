Ministeri Sirpa Paatero sanoi valtaosaa osingoista verovapaiksi – asiantuntija hämmästelee kommenttia: "Väärin sanottu"

Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd) haastattelu viikonloppuna Helsingin Sanomissa on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Paatero kertoi haastattelussa, että ”valtaosa osingoista on verovapaata tuloa”.

Lehtisen mukaan Paateron kommentti ”verovapaista osingoista” on herättänyt väärinkäsityksiä.

– Minusta oli terminologisesti väärin sanottu, että on verovapaata osinkoa. Kaikki osingot ovat veronalaisia joiltakin osin, jotkut 85 prosenttisesti ja jotkut 25 prosenttisesti.

Lehtinen: 85 prosenttia on veronalaista pörssiosingoista

Pörssiyhtiöstä saadusta osingosta on 15 prosenttia verotonta.

– Hyvin suuri osa suomalaisista omistaa pörssiosakkeita. On täysin väärin sanoa, että valtaosa niiden osingoista on mitenkään verotuksen ulkopuolella. 85 prosenttia on veronalaista pörssiosingoista, joita ihmiset saavat.