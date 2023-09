Finnwatch: Somevaikuttajat saavat merkittäviä veroetuja yritysjärjestelyillä

Kolme yhtiötä esillä

Nettovarallisuutta kasvatetaan kirjanpidolla

Listaamattomien yritysten maksamissa osingoissa on verohuojennus, jos summa on korkeintaan 8 prosenttia yhtiön nettovarallisuudesta eikä ylitä 150 000 euron ylärajaa. Kriteerit täyttävästä osingosta 75 prosenttia on verovapaata, ja 25 prosentin osuus verotetaan pääomatuloverokannan mukaan. Kokonaisuutena osinkoa siis verotetaan erittäin kevyesti, Finnwatchin mukaan 7,5–8,5 prosentin veroasteella, kun normaalisti pääomatulovero on 30 tai 34 prosenttia.