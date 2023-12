Ministeri Rantanen ehdottaa turvapaikanhaun keskeyttämistä tietyissä tilanteissa kokonaan

Sisäministeri Rantanen kertoi jo aiemmin tällä viikolla STT:lle, että hän on jättänyt komissiolle osoitetun kirjeen, jossa ehdottaa, että välineellistetyn maahanmuuton tilanteessa EU sääntelisi mahdollisuuden keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen.

Myös STT:llä on komissiolle jätetty kirje. Kirjeessä ei mainita kertaakaan sanaa pakolainen.

Hän lisää, että on merkillistä, ettei kirjeessä tunnisteta lainkaan sitä ongelmaa, että ihminen joutuu pakolaiseksi.

– Koko tämän järjestelmän tarkoituksena on suojella hädänalaisia ihmisiä, ja ministeri haluaa hyökätä tätä järjestelmää vastaan sanomatta lainkaan, mikä tämän järjestelmän tarkoitus on.

"EU ei voi tehdä tätä"

– On aika ihmeellistä, lievästi sanoakseni, että suomalainen ministeri tuosta Suomen perustuslain kirjauksesta huolimatta on menossa ehdottamaan, että kollektiivisesti rikottaisiin ihmisoikeussopimuksia EU:ssa, Koskenniemi sanoo.

Kirje on osoitettu EU-komissiolle, EU:n neuvoston tämän hetken puheenjohtajamaalle Espanjalle sekä EU-maiden sisä- ja oikeusministereille. Rantanen kertoi tiistaina Brysselissä EU-maiden sisäministerien kokouksen yhteydessä, että kirje oli muokattu tiistaina loppuun ja annettu tuolloin sisäasioista vastaavalle komissaarille Ylva Johanssonille .

Koskenniemi huomauttaa, että kirje on osoitettu väärälle taholle. Sisäministeri Rantasen allekirjoittamassa kirjeessä ehdotetaan, että ministeritasolla aloitettaisiin neuvottelut EU-mekanismista, joka vahvistaisi jäsenmaiden kykyä vastata tilanteisiin, joissa suvereenia valtiota uhataan (maahanmuuton) välineellistämisellä.

Kirjeen mukaan tämä mahdollistaisi sen, että turvapaikkahakemusprosessit voitaisiin väliaikaisesti keskeyttää laajamittaisen laittoman maahantulon tilanteessa tai jos muuttoliike välineellistetään tilanteessa, jossa suvereeni valtio on vihamielisen toiminnan takia uhattuna.

"Tekopyhää puhua turvallisuusuhasta"

Koskenniemi sanoo, että kirjeessä korostetaan vain kansallisen turvallisuuden arvoa. Hänen mukaansa tämänkin arvon korostaminen on pielessä.

– Eurooppaan on tullut muuttoliikkeen kautta epänormaaleja teitä tämän alkuvuoden aikana 250 000 ihmistä. Maailmassa on muuttoliikkeessä 104 miljoonaa ihmistä irregulaarisessa muuttoliikkeessä tällä hetkellä, joista 35 miljoonaa on pakolaisia.