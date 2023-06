Berivan Suleiman pääsi Suomeen kuin ihmeen kaupalla, sai syövän ja menetti lapsensa – nyt hänellä on painava viesti kerrottavanaan

Tuosta yöstä on nyt kulunut miltei kahdeksan vuotta. Kumiveneessä äitinsä sylissä nukkunut tytär on nyt 11-vuotias. Suleiman on 27-vuotias ja naimisissa. Hän suoritti Suomen peruskoulun kahdessa vuodessa ja on nykyisin koulutettu järjestyksenvalvoja ja vartija.