Voiko presidenttiehdokas kannattaa pushbackia? Asiantuntijoiden mukaan vastaus on ei

Suomessa itärajan tilannetta pohtiessa esiin on noussut useaan otteeseen englanninkielinen termi "pushback" eli vapaasti suomennettuna takaisin työntäminen. Sitä on käytetty muun muassa pohdittaessa, voisiko Suomi käyttöön pushback-menettelyn, jos itärajalle alkaa saapua paljon ihmisiä Venäjältä.

– Pushback on termi, jota muun muassa erilaiset ihmisoikeusvalvontaa harjoittavat tahot käyttävät kuvaamaan valtion harjoittamaa toimintaa, jossa kansainvälistä suojelua hakevat säännönmukaisesti käännytetään pois valtion alueelta takaisin siihen valtioon, mistä he ovat tulossa ilman yksilöllistä turvapaikkaperusteiden selvittämistä, Rajavartiolaitoksen esikunnasta kerrotaan STT:lle sähköpostitse.

Termi ui asiakirjoihin 2015 jälkeen

– Sille ei ole missään yksittäisessä sitovassa asiakirjassa annettu mitään merkitystä. Se ei ole esimerkiksi semmoinen termi kuin genocide (joukkotuhonta tai kansanmurha), joka on määritelty joukkotuhontasopimuksessa. Koska pushbackia ei ole määritelty missään, on selvää, että eri tahot käyttävät sitä hieman eri tavalla.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijatohtorin Milka Sormusen mukaan pushback on enemmänkin yleiskielessä ja mediassa yleistynyt termi, jota esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on käyttänyt joissain tapauksissa.

– Aiheesta on vaikeaa keskustella, jos sille ei ole selkeää määritelmää eikä olla edes varmoja siitä, mistä puhutaan. Esimerkiksi poliittisessa keskustelussa olisi hyvä määritellä tarkemmin, mitä pushbackillä tarkoitetaan, Sormunen sanoo.

– Mitä se terminä tarkoittaa, sitähän voidaan hakea. Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikla neljän joukkokarkotuskonteksti on tässä keskeinen. Kutsutaanko sitä nyt häädöksi vai karkotukseksi, mutta sitä kieltoahan tässä rikotaan. Sitä kontekstia tällä pushbackillä varmasti tarkoitetaan, Lehtinen sanoo.

Olennaista käännyttäminen hakemusta tutkimatta

Tutkijatohtori Sormusen mukaan pushbackistä puhuttaessa yleensä viitataan siihen, että ihminen käännytetään rajalla tutkimatta hänen turvapaikkahakemustaan ja arvioimatta suojelun tarvetta yksilöllisesti. Olennaista on juuri käännyttäminen hakemusta tutkimatta.

– Siihen, että se on laitonta, on tietysti monta perustetta. Sellainen pushback, jolla henkilö työnnetään rajan yli käsittelemättä hänen turvapaikkahakemustaan, rikkoo monia oikeussääntöjä.

Langettavia ja vapauttava

Pushback-menettelystä on puhuttu esimerkiksi Puolan rajan tapahtumien yhteydessä. Vuonna 2021 Puola alkoi käännyttää Valko-Venäjältä rajalleen saapuneet ihmiset systemaattisesti. Toimintaa perusteltiin sillä, että kyseessä oli Valko-Venäjän hybridioperaation torjuminen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on antanut Puolalle langettavia päätöksiä pushbackiksi luonnehditusta menettelystä rajalla.

Sormusen mukaan EIT on pitänyt pushback-menettelyä ongelmallisena nimenomaan siksi, että se voi rikkoa palautuskieltoa tai joukkokarkotusten kieltoa, jos ihmisellä ei ole aitoa mahdollisuutta saada kansainvälisen suojelun hakemustaan tutkittavaksi.

– On monta Puolaa koskevaa tapausta, joissa Puola on saanut langettavia tuomioita siitä, että rajalla on ollut systemaattinen käytäntö siitä, että ihmisiä käännytetään eikä anneta hakea turvapaikkaa.