MTV:n tiedot: Suurinta osaa itärajalta tulleista turvapaikanhakijoista ei voida palauttaa

Maahanmuuttoviraston tilastoista selviää, että loppusyksyn aikana itärajalta tulleista turvapaikanhakijoista valtaosa on tullut Syyriasta, Somaliasta ja Jemenistä. Pienempiä ryhmiä on tullut Irakista, Marokosta sekä yksittäisiä ihmisiä useista eri maista.

Hakijoissa eroja muihin turvapaikanhakijoihin

Itärajan yli Suomeen tulleet turvapaikanhakijat poikkeavat selvästi muista turvapaikanhakijoista: lähes kaikilla on ollut passi ja monella perusteena taloudelliset syyt.

– Tässä on itseasiassa havaittu selkeä ero muuta kautta tulleisiin turvapaikanhakijoihin , sillä näillä hakijoilla on on lähes poikkeuksetta ollut matkustusasiakirja, kun muilla turvapaikanhakijoilla passia ei tavallisesti ole, kertoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen Maahanmuuttovirastosta.