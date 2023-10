TS: Aki Lindéniä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta

Turun Sanomat kertoo, että yksi epäillyistä on SDP:n kansanedustaja Aki Lindén .

Poliisin mukaan vuonna 2019 tehdyssä tarkastuksessa havaittiin, että kilpailuttamatta tehtyjen hankintojen tarkkaa arvoa tai määrää on mahdoton selvittää.

Merkittävää määrää sopimuksia oli kuitenkin jatkettu sähköpostitse ilman kilpailutusta. Toiminta oli poliisin mukaan jatkunut vuodesta 1998. Sopimusten arvo on noin 200 miljoonaa euroa.

Epäselvyydet julki 2019

Hankintalaki vaatii, että tietyn arvoiset ostot on kilpailutettava. Kilpailutuksen tarkoitus on säästää veronmaksajien rahoja ja varmistaa, että rahoille saadaan laadukasta vastinetta. Lisäksi kilpailutukset torjuvat korruptiota tekemällä hankinnoista läpinäkyvämpiä.

Husin korjausohjelma loppusuoralla

Hänen mukaansa kaikki aiemmin kilpailuttamattomat ja sopimuksettomat hankkeet on nyt havaittu.

Kesken ja lähellä päätöksentekoa on Marteliuksen mukaan vielä noin 30 erikokoista, aiemmin kilpailuttamatonta hankintaa.

– Fokus on ollut hyvin pitkään näissä kilpailuttamattomissa hankinnoissa, mutta nyt pystymme laittamaan fokustamme uuteen uskoon, hän sanoo.

Husin mukaan vuosina 2019–2023 on tehty 725 säännösten mukaista hankintaa, jotka koskivat aiemmin kilpailuttamattomia hankkeita.

Noiden hankintojen yhteenlaskettu vuosiarvo on 134 miljoonaa euroa, mikä vastaa Husin mukaan 96:ta prosenttia hankintavelasta.

Hankintavelka tarkoittaa niitä hankintoja, joita Hus on tehnyt, mutta joita ei ole aiempina vuosina kilpailutettu hankintalain mukaisesti.

Martelius huomauttaa, että kaikkiaan Husissa on tehty vuosina 2019–2023 yli 2 400 hankintapäätöstä, joiden laskennallinen vuosiarvo on noin 1,1 miljardia euroa ja joihin nuo 725 hankintaa sisältyvät.

Hankintaorganisaatio uuteen uskoon

Marteliuksen mukaan Husissa on tehty myös muita muutoksia hankintakäytäntöihin.

– Sen lisäksi, että nämä kilpailuttamattomat hankinnat on nyt kilpailutettu, olemme laittaneet ihan täysin uuteen uskoon koko Husin hankintaorganisaation, hän kertoo.

– Hankinnat on jaettu tänä päivänä kahdeksaan kategoriaan, joista kullakin on oma vastuuhenkilönsä. Se on antanut mahdollisuuden ja eväät ottaa iso kokonaisuus haltuun.