Hallitus porrastaa hoitajamitoitusta, oppositio arvostelee yhä – hoitajia ei ole tarpeeksi vielä ensi keväänä

Tarkoituksena on ollut, että hoitajamitoitus nousisi ensi vuoden huhtikuussa 0,7 hoitajaan yhtä hoidettavaa kohti. Nykyisin mitoitus on 0,6 hoitajaa.

Myös THL on aiemmin viestittänyt, ettei hoitajamitoituksen nosto ole mahdollista vielä ensi keväänä hoitajapulan takia.

Hallitus on sopinut, että ensi huhtikuussa hoitajamitoitus on 0,65 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti ja joulukuussa 2023 mitoitus on 0,7.