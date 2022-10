Ministeri Lindénin mukaan sote-uudistuksen rahoitusmallia ei ole ymmärretty – "Hyvinvointialueet, tehkää alijäämäiset talousarviot!"

– Ensi vuoden rahoitukseen olennaisesti vaikuttava asia on lähtötaso, jossa puolet muodostuu meneillään olevasta vuodesta ja puolet viime vuodesta.

– Meneillään oleva vuosi on sellainen, että se, mitä kunnat ovat merkinneet talousarvioonsa sosiaali- ja terveydenhuollon menoiksi, eihän se tule pitämään paikkaansa lopullisesti.

"Monet kunnat ovat alimitoittaneet"

– Monet kunnat ovat alimitoittaneet eli tietoisesti merkinneet sinne pienemmän summan kuin tulevat kuluttamaan. Olen ymmärtänyt, että HUS-yhtymä on tekemässä tänä vuonna merkittävän alijäämän ja se tulee kokonaan kuntien maksettavaksi, koska HUS on tänä vuonna kuntayhtymä. Eli lopullinen rahoitus tulee olemaan suurempi ja sitä ei nyt osata ottaa huomioon.

"Pitää katsoa koko talouskausi"

– Ensi vuoden rahoituksesta puuttuu 3-4 prosenttia, jos lähdetään vain tämän vuoden kuntien talousarviosta. Se tulee hyvinvointialueiden rahoitukseen vuonna 2024. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen talousarvio pitäisi valmistella niin, että siinä on tuon verran alijäämää ensi vuonna ja se muuttuu ylijäämäksi viimeistään vuonna 2025.

– Varmasti kunnissa ajatellaan, että kun koko uudistuksen tarkoitus on vahvistaa perustasoa eli terveyskeskustoimintaa, vanhustenhuoltoa, lastensuojelua, niin siihen pitää panostaa, koska pitkällä tähtäimellä se säästää erikoissairaanhoidon kustannuksia. Ja jotta siihen voitaisiin panostaa, varmasti jonkun verran joudutaan siirtämään rahoitusta erikoissairaanhoidosta.

Miksi sitten tällaisia säästölistoja on olemassa?

– Hyvinvointialueilla pitäisi ymmärtää, että vuodelle 2023 pitää tehdä alijäämäiset talousarviot. Ei mitään liioittelua, vaan tekninen kamreerimainen laskenta, jossa katsotaan, kuinka paljon tulee rahaa jälkirahoituksena ja otetaan huomioon koko kolmen vuoden kehitys. Sillä tavalla HUSille voidaan antaa enemmän rahoitusta. Tästä on kysymys.

"1,3 miljardia euroa enemmän rahaa"

Porvoon sairaalaan päivystyksen ylilääkäri kritisoi MTV Uutisille rahoitusta sanoin "sote on törkeästi valtion taholta aliresurssoitu laskelmissa". Oletteko samaa mieltä?

– Olen eri mieltä. Valtion budjetissa kohdassa 28.89, joka on sivulla 342, tämä on tarkkaan selitetty. Siellä on 1,3 miljardia euroa enemmän rahaa kuin mitä tänä vuonna kunnat ja kuntayhtymät käyttävät sote-menoihin.