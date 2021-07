Ministeri Kurvinen: Ravintolatoimintaan tulossa tuttuja rajoituksia – väläyttää rokotepassin mahdollisuutta yöelämään ja tapahtumiin

MTV Uutisten tietojen mukaan kiihtymisvaiheen rajoituksiin nousevat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Ennestään kiihtymisvaiheessa on Uusimaa.

Ministeri Kurvisen mukaan kiihtymisvaiheeseen siirtyminen tulee tarkoittamaan “ravintolatoimintaan valitettavan tuttuja rajoituksia, joita on aiemminkin ollut”.

Kiihtymisvaihe tarkoittaa ravintoloille sitä, että anniskelu on sallittu kello 7-00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.