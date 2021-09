Kokoontumisrajoitukset poistuvat, hämmennystä herättävät ravintolarajoitukset voivat jäädä: "Tanssija poistettiin poliisiautolla"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Haastattelua tehdessä Milliklubilla on keskellä päivää toki hiljaista, mutta se ei ole ollut yökerhossa mitenkään poikkeuksellinen tila korona-aikana.

– Periaatteessa on hyvä, että poistetaan rajoituksia. Antaa signaalia, että päästään normaalitilanteeseen jossain vaiheessa. Mutta edelleen eletään sumussa, eikä tiedetä milloin (ravintola)rajoitukset poistuvat, mikä hankaloittaa avaamisen valmistelua, Vilonen kertoo MTV Uutiset Livelle.

– Hankalaa on edelleen, hän jatkaa.

Koronarajoituksia on monin paikoin moitittu sekaviksi, eivätkä asiakkaat Vilosen mukaan aina edes tiedä, mitkä pelisäännöt kulloinkin ovat voimassa.

Koronapassi "seuraavien varianttien varalle"

Tarkan päivämäärän sijaan hallitus on lupaillut, että kaikki rajoitukset poistuvat, kun 12-vuotta täyttäneiden rokotuskattavuus yltää 80 prosenttiin. Tällä hetkellä yli 12-vuotiaista kaksi rokoteannosta on saanut 68,2 prosenttia.

STM: "Yhteiskunta pidetään auki"

STM:n mukaan koronaa torjutaan tulevaisuudessa "tilanteeseen sopeutetuilla tehokkailla yksilötason toimilla". – Perusperiaate on, että yhteiskunta pidetään auki, eikä rajoituksia ole, STM:n johtaja Pasi Pohjola sanoo.

Rokotuskattavuudessa on tällä hetkellä alueellisia eroja. STT kysyikin tiedotustilaisuudessa, voiko käydä niin, että joillain alueilla luovutaan kaikista rajoituksista samaan aikaan kun toisaalle jää vielä rajoituksia voimaan.

– Todennäköiset alueelliset rokotuskattavuudet tulevat lähentymään toisiaan. Se on alueellisen päätöksenteon ja seurannan tehtävä katsoa, millainen on oma tilanne rokotusten suhteen ja millaisia tartuntoja on, Pohjola vastaa.