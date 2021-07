Kiristetäänkö tänään koronarajoituksia? Hallitus koolle tartuntalukujen yltyessä – kolme ministeriä keskeyttää lomansa

Viisi ministeriä vaaditaan

Suurin osa ministereistä on lomalla, joten muutamat ministerit joutuvat keskeyttämään lomansa ja tulemaan tekemään päätöstä. Valtioneuvostossa on oltava ainakin viisi ministeriä paikalla päätöksentekoa varten.

MTV Uutiset ennakoi eilen, että kiihtymisvaiheen rajoituksiin nousevat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Ennestään kiihtymisvaiheessa on Uusimaa.

Kiihtymisvaihe tarkoittaa ravintoloille sitä, että anniskelu on sallittu kello 7-00 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.