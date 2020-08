Ministeri Kiuru koronatoimista ja tartuntojen kasvusta: Kaikkiin vaihtoehtoihimme kuuluu maskisuositus – "Sokka ei ole irti, on meistä kiinni, millaisessa vaiheessa kohta olemme"

Koronavirustartuntojen määrät ovat nousseet huolestuttavasti viime päivinä. Pelkästään keskiviikkona raportoitiin 29 uutta tartuntaa. Kiurun mukaan kesä on saattanut aiheuttaa suomalaisissa lipsumista esimerkiksi käsihygienian huolehtimisen suhteen, mikä saattaa selittää kasvaneet tartuntamäärät.

Vaikka kyseessä onkin Kiurun mukaan vielä toistaiseksi suvantovaihe, niin viimeaikaiset tautiluvut kertovat siitä, että on syytä huoleen.

Kiuru korostaa, että jokaisen on toimittava koronalinjausten mukaisesti, sillä ilmassa on viitteitä siitä, että koronavirus saattaa lähteä leviämään nopeasti.

– On meistä kiinni, minkälaisessa vaiheessa kohta olemme, hän lisää.

Maskisuositus valmistaa syksyä varten

Maskisuosituksesta on puhuttu ja siitä odotetaan linjauksia lähiaikoina. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL työstää parhaillaan suositusta. Kiurun mukaan kasvomaski on tärkeä keino koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Maskisuosituksen laatimisen haasteena on se, että sen tulee kestää aikaa.