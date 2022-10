Krista Kiuru: Koronatoimissa ei kannata myöhästyä – arvostelee myös rokoteviestintää

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi Iltalehden haastattelussa viime viikolla, että Suomessa on tämän vuoden aikana kuollut liikaa ihmisiä koronaan.

Hän selventää Asian ytimessä -ohjelmassa olevansa sitä mieltä, että jokainen menetetty ihmishenki on liikaa.

– Lähtökohtana on nyt se, että katsomme tulevaisuuteen ja kuinka paljon me aiomme menettää ihmishenkiä tänä syksynä.

Kiurun mukaan Suomessa on moninkertainen määrä koronaan kuolleita verrattuna Euroopan keskimääräiseen tilanteeseen.

"Ei kannata myöhästyä"

Kiuru on aiemmin todennut, että ei usko, että laajoihin rajoitustoimiin olisi enää paluuta.

Kiuru katsoo rokotusviestinnän olleen epäselvää

Iäkkäimmille suomalaisille on tarkoitus jakaa tehosterokotuksia marraskuussa influenssarokotusten yhteydessä. Kiurun mukaan rokotuksia pitäisi aikaistaa, sillä influenssakausi saattaa aikaistua.

Kiuru on myös vaatinut, että työikäisille pitäisi antaa neljänsiä koronarokotteita, mutta THL arvioi, että sillä ei saavutettaisi merkittäviä hyötyjä.

– Kiinnostavaa on se, että ei saavutettaisi merkittävää hyötyä. Kysymys on siitä, että taistelemmeko me yhteiskunnassa koronatorjunnassa vain kuolemien ehkäisyä vastaan vai lähdemmekö siitä, että taistelemme myös syntyviä tautitapauksia vastaan.