Ministeri Junnilan sosiaalisen median tilien nimissä on julkaistu Ku Klux Klaniin ja natseihin viittaavia päivityksiä

Perussuomalaisten elinkeinoministeri Vilhelm Junnila on liitetty äärioikeistoon julkisuuteen tulleiden puheiden ja sosiaalisessa mediassa olleiden päivitysten vuoksi. Viime päivinä viestipalvelu Twitterissä on levinnyt kuvakaappauksia Facebook-päivityksistä, jotka näyttävät olevan lähetetty Junnilan nimissä vuonna 2014.



Eräässä kuvassa viestitetään Junnilan tilin nimissä ilmeisesti nykyiselle avustajalle Ilkka Lahdelle: "Tein lumiukon ohjeidesi mukaan. Valkoista joulua Pertteliin!"



Kuvassa on valokuva suippohuppuisesta lumiukosta, jolla näyttää olevan kädessään hirttosilmukka. Tämä on viittaus Ku Klux Klaniin, joka muun muassa lynkkasi mustia amerikkalaisia.



Keskiviikkona eduskunnassa toimittajat kysyivät Junnilalta, onko kuva aito ja hänen lähettämänsä.



– En halua ottaa yksityiskohtiin kantaa, Junnila sanoi.



Junnila ei vastannut tämän jälkeen uudelleen esitettyyn kysymykseen vaan poistui suljetun oven taakse.



Lisäksi sosiaalisessa mediassa kiertää kuvakaappaus, jossa Junnila näyttää julkaisseen Facebookissa vuonna 2014 valokuvan portista, jossa on hakaristi. Päivitykseen on kirjoitettu "Täällä on porteissa kaunis kohokuviointi".



Ministerin Facebook-päivitysten näkyvyyttä on ilmeisesti sittemmin rajoitettu, koska vuoden 2014 päivitykset eivät ole enää näkyvissä.

Ministeri Junnilaan liittyvät somepäivitykset ovat kiertäneet Twitterissä. Jos twiitti ei näy, voit katsoa sen tästä.

Pahoitteli aiemmin puheitaan

Junnila puhui perussuomalaisten tupaillassa kevään 2023 eduskuntavaalien alla ja viittasi puheessaan toisen ehdokkaan vaalinumeroon 88. Junnila nimitti Ylen mukaan numeroa "voittavaksi kortiksi" ja sanoi, että "tämä 88 viittaa tietenkin kahteen H-kirjaimeen, josta ei sen enempää puhuta".



Numero 88 on äärioikeiston käyttämä viittaus Heil Hitler -tervehdykseen, sillä H on aakkosten kahdeksas kirjain.



Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa ehdokkaana ollessaan Junnilan slogan oli "Kaasua!", jonka on tulkittu viittaavan juutalaisten kansanmurhaan.



Junnila piti elokuussa 2019 puheen 188 Kukkavirta -tapahtumassa, johon osallistui uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) jäseniä. Korkein oikeus määräsi PVL:n lakkautettavaksi vuonna 2020. KKO:n mukaan PVL on muun muassa julkaissut verkkosivuillaan kirjoituksia, jotka on katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan.