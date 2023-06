Junnila avautuu natsiepäilyistä – aloite ilmastoaborteista "täysin hallitusohjelman mukainen"

– Pesukarhuista pitävän paremman puoliskon lahjana antama solmio on tulkittu piiloviestiksi. Se ei ole piiloviesti. Halusin mennä elämäni kovimpaan paikkaan puolisoltani saamani kravatti kaulassa. Suomessa käytävä keskustelu vaikuttaa kummalliselta ja vieraalta. Piilomerkityksiä nähdään kaikkialla, Junnila kommentoi.

– Menneiden aikojen huono some- ja muu käytös ei missään nimessä ole hyväksyttävää. Toisaalta voi kysyä pitääkö asioita ylipäätään arvioida ikään kuin ne tapahtuisivat nykyhetkessä ja asemassa - ja usein aivan erilaisessa kontekstissa ja jakelukanavassa. Ja totta kai olen kuluneiden vuosien aikana vitsaillut. Niin ihmiset tekevät, Junnila kirjoittaa julkaisuussan.

Ministerin epäiltyjä kytköksiä äärioikeistolaisliikkeisiin on putkahdellut julkisuuteen jo aiemmin ja tällä viikolla keskiviikkoisen luottamusäänestys jälkeenkin. Viimeisimpänä esiin nousi Junnilan verkkosivun linkin pääte, joka viittaa natsi-Saksan rakennusprojektiin.

Myös Junnilan eduskunnan äänestyksessä käyttämä pesukarhuin kuvioitu kravatti on herättänyt huomiota, pesukarhu kun on esimerkiksi Yhdysvalloissa ymmärretty äärioikeiston symboliksi.

Junnila vastaa kirjoituksessaan myös kritiikkiin, jota Päivi Räsänen (kd.) on esittänyt hänen aiemmin eduskunnassa tekemästään aloitteesta. Junnila on esittänyt, että Suomen pitäisi pyrkiä hillitsemään ilmastonmuutosta edistämällä abortteja Afrikassa. Nyt hän kirjoittaa, että ajatus on täysin uuden hallitusohjelman mukainen.