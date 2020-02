Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja ei tuomitse varapuheenjohtajan fasismi-lausuntoa, mutta pitää sitä "typeränä ja huolimattomana"

Sosiaalisessa mediassa on jaettu videota, jossa Jalonen kertoo olevansa "etnonationalisti, traditionalisti ja fasisti". Video on tiettävästi kuvattu Virossa järjestetyssä Etnofutur IV-konferenssissa, jota tapahtuman Facebook-sivulla kuvataan "eurooppalaisten nationalistien kokoontumiseksi, jossa suunnitellaan etnistä tulevaisuutta". Tapahtuman Facebook-sivulla Toni Jalonen on merkitty osallistujaksi perussuomalaisten nuorten ja Suomen sisun edustajana.