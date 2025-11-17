Sosiaali- ja terveydenhuollosta pyritään tekemään entistä vaikuttavampaa uudella lailla, joka antaisi hyvinvointialueille nykyistä selkeämmät mahdollisuudet vaikuttaa palveluvalikoimaansa. Laki on parhaillaan lausuntokierroksella.
Hyvinvointialueiden talous- ja resurssihaasteita voisi asiantuntijan mukaan ratkoa karsimalla entistä enemmän tehottomia hoitoja.
Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professori Kristiina Patjan mukaan suomalaiset ovat tällä hetkellä hoidon saannin suhteen eriarvoisessa asemassa.
– Meillä on 3,9 miljoonaa kansalaista, joilla on maksimissaan 30 vuorokauden odotus esimerkiksi lääkärin vastaanotolle, ja 1,9 miljoonaa, jotka pääsevät sinne varsin nopeasti.
Hyvinvointiala Hali ry:n toimitusjohtajan Sanna Aunesluoman mukaan esimerkiksi ikääntyviä kuntouttavissa arviointiyksiköissä on joutokäyntiä.
– Monet ovat siellä kolme kuukautta jo valmiiksi todetulla Alzheimerilla. Eihän se parane siellä arviointiyksikössä.
Tarkastelemalla ratkaisuja yksilöllisemmin, hyvinvointialueet voivat tehdä hänen mukaansa säästöjä.
Uudessa laissa hoitojen palveluvalikoimaan ottaminen perustuisi kokonaisharkintaan, jossa huomioidaan tarvetta, turvallisuutta, vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta.
Periaatteina ovat lisäksi yhdenvertaisuus ja ihmisarvon loukkaamattomuus.
– Palveluissa pystyttäisiin vähentämään toimintaa, jossa saadaan heikommin aikaan hyvinvointia ja terveyttä ja toisaalta panostaa enemmän resursseja toimintaan, josta saadaan kansalaisten ja asukkaiden tarvitsemia hyötyjä ja heidän kannaltaan tärkeimpiä tuloksia.
Hyvinvointialue voi esimerkiksi päättää olla tarjoamatta hoitoa, joka on kansallisen suosituksen mukaisesti rajattu palveluvalikoiman ulkopuolelle, koska hoidon vaikuttavuudesta ei ole riittävää näyttöä hintaan nähden.
– Meillä voi olla esimerkiksi ihan vaikuttava menetelmä käytettävissä vaikka kutinaan, joka ei muuten ole henkilölle vaarallinen. Siinä tapauksessa, jos sitten kyseinen menetelmä on huomattavan kallis, niin se saattaisi rajautua palveluvalikoiman ulkopuolelle.
Tietoa karttuu
Vaikka lausuntokierros on vielä käynnissä, hyvinvointialueet ovat ihmeisesti suhtautuneet hallituksen esitykseen myötämielisesti.
– Tiedämme jo lähtökohtaisesti, että hyvinvointialueet saattaisivat toivoa voimakkaampiakin rajauksia, joka mahdollistaisivat sen, että saataisiin nopeammin kustannuksia hillitseviä vaikutuksia.