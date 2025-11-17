– Monet ovat siellä kolme kuukautta jo valmiiksi todetulla Alzheimerilla. Eihän se parane siellä arviointiyksikössä.

– Meillä on 3,9 miljoonaa kansalaista, joilla on maksimissaan 30 vuorokauden odotus esimerkiksi lääkärin vastaanotolle, ja 1,9 miljoonaa, jotka pääsevät sinne varsin nopeasti.

Hyvinvointialueiden talous- ja resurssihaasteita voisi asiantuntijan mukaan ratkoa karsimalla entistä enemmän tehottomia hoitoja.

Esitys priorisoinnista lausuntokierroksella

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä, jonka tarkoituksena on tarjota enemmän liikkumavaraa siihen, mihin hyvinvointialueilla kohdennetaan resursseja.

– Pitkällä aikavälillä tämä antaa paremmat mahdollisuudet sovittaa palveluita yhteen väestön tarpeiden kanssa ja vahvistaa ennaltaehkäisyä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

– Palveluissa pystyttäisiin vähentämään toimintaa, jossa saadaan heikommin aikaan hyvinvointia ja terveyttä ja toisaalta panostaa enemmän resursseja toimintaan, josta saadaan kansalaisten ja asukkaiden tarvitsemia hyötyjä ja heidän kannaltaan tärkeimpiä tuloksia.