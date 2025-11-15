Sotepalveluiden odotetaan heikkenevän ja rikollisuuden lisääntyvän. Moni kuitenkin luottaa sukupuolten tasa-arvon kasvavan.
Kolme neljästä suomalaisesta uskoo sosiaali- ja terveyspalveluiden heikkenevän seuraavan kymmenen vuoden aikana, kertoo Kunnallisalan kehittämissäätiön (Kaks) kysely.
Lähes yhtä moni uskoo, että asumisen kustannukset sekä rikollisuus ja yleinen turvallisuus ovat menossa huonompaan suuntaan.
Suomalaiset vaikuttaa vallanneen pessimismi, sillä Kaksin mukaan kyselyssä noin kolmenkymmenen punninnan kohteena olleen asian joukosta ei löydy yhtäkään, jossa suomalaisten enemmistö odottaisi kehityksen kulkevan parempaan suuntaan.
Reilut 70 prosenttia vastaajista uskoo maaseudun elinvoiman heikkenevän seuraavan kymmenen vuoden aikana ja lähes 70 prosenttia arvioi sotilaallisten uhkien kasvavan.
Valoa tunnelin päässä nähdään Suomen asemassa matkailukohteena, sillä lähes puolet vastaajista uskoo Suomen vetovoiman matkailukohteena kehittyvän kymmenen vuoden sisällä. Lähes 40 prosenttia uskoo harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuuksien kehittymiseen, samoin kuin kulutusmahdollisuuksien kasvuun.
Lähes yhtä moni katsoo, että sukupuolten tasa-arvo tulee kehittymään parempaan suuntaan.