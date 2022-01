Aluevaalit: MTV Uutiset selvitti, miten puolueet eroavat toisistaan – kaikille on yhteistä vaikeneminen säästöuhasta

Hyvinvointialueita on yhteensä 21. Alueet saavat melko itsenäisesti ratkaista sen, miten ne palvelunsa järjestävät. Raamina on eduskunnan päättämä lainsäädäntö, joka on viimein tällä hallituskaudella valmistunut. Aikaa sote-uudistuksen tekemiseen on kulunut noin 15 vuotta.