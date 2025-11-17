Valtiovarainministerin mielestä veroja tulisi keventää sopeutustarpeesta huolimatta ensi kaudella.
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mielestä suomalaiset pitäisi saada lisääntymään "entiseen tapaan".
Tällä hetkellä Suomen ongelmana on matala syntyvyys, ja siitä johtuva ikääntyvä väestörakenne, minkä vuoksi muun muassa eläkemaksuja on jouduttu korottamaan "kohtuuttoman paljon", Purra sanoi elinkeinoelämän keskusliiton (EK) syysseminaarissa.
– Suomalaiset pitäisi saada lisääntymään entiseen tapaan, kuten vaikkapa 1960-luvulla. Mutta en lainkaan aio kaivaa verta nenästäni ehdottamalla minkäänlaisia talkoita. Kunhan totean tämänkin tosiasian.
Lue myös: Suomen syntyvyys historiallisen matalalla
Hallituskausi on osoittautunut odotettua huomattavasti haastavammaksi taloustilanteen osalta, minkä vuoksi hallitusneuvotteluissa sovitut kuuden miljardin euron sopeutukset eivät ole riittäneet, Purra sanoo.
Hallitus on päättänyt yhteensä noin 10 miljardin euron sopeutuksista, ja samanlainen sopeutustarve on Purran mukaan edessä myös ensi kaudella.