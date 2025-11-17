Juuri nyt Avaa

Hallitus on päättänyt yhteensä noin 10 miljardin euron sopeutuksista, ja samanlainen sopeutustarve on Purran mukaan edessä myös ensi kaudella.

Tällä hetkellä Suomen ongelmana on matala syntyvyys, ja siitä johtuva ikääntyvä väestörakenne, minkä vuoksi muun muassa eläkemaksuja on jouduttu korottamaan "kohtuuttoman paljon", Purra sanoi elinkeinoelämän keskusliiton (EK) syysseminaarissa.

Siitä huolimatta työn ja yrittämisen verotusta tulisi samalla keventää, hän visioi.

– Näkemyksessäni työn ja yrittämisen verotusta voidaan laskea edelleen niin, että riskinotto kannattaa entistä useammin. Tämä taas edellyttää fiskaalista tilaa, jota saadaan käyttömenoja edelleen leikkaamalla seuraavalla kaudella.

Purran mukaan "mihinkään turhaan" ei kuitenkaan ole varaa, sillä muun muassa puolustus- ja sote-menot kasvavat tulevina vuosina nopeasti.