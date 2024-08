Rosa ulvoi ja pissasi alleen, Luna sai 12 kohtausta – suomalaiskoiria piinaavat oudot oireet, joiden syy saattaa piillä puruluissa

Koira itki, ulvoi ja pissasi alleen

Prima Pet Premium on kertonut vetävänsä varotoimenpiteenä myynnistä Hau-Hau Kevytrullia, jotka on pakattu 500 gramman pusseihin. Omaehtoisena varotoimenpiteenä Prima Pet kertoo vetävänsä myynnistä myös muut saman toimittajan ja tuotantoerän puruluut. Näihin tuotteisiin ei tällä hetkellä liity epäilyä tuotevirheestä.

Luna-koiralla myös oireita

Luna vietiin eläinlääkäriin

Lääkäri arvioi, että Lunalla on idiopaattinen epilepsia. Koiralla aloitettiin epilepsialääkitys, jonka lisäksi se sai kohtauslääkkeeksi diapamia. Tämänkin jälkeen kohtauksia on ollut; esimerkiksi torstaina 22. elokuuta Luna sai viisi kohtausta lääkkeestä huolimatta.

Mahdollinen syy selvisi

Lunalla on edelleen käytössä sama epilepsialääke sekä kohtauslääkkeet. Lääkärin ohjeen mukaan lääkitystä jatketaan, kunnes saadaan tieto siitä, mitä luut mahdollisesti ovat sisältäneet, ja on tehty tutkimukset siitä, onko jäänyt pysyvää haittaa.

Asian selvitys kesken

Päivi on reklamoinut asiasta maahantuojalle ja saanut vastauksen, jossa on kerrottu, että asia on selvityksessä. Maahantuoja myös pahoitteli tapahtunutta ja toivotti Lunalle pikaista paranemista. Huolta kuitenkin aiheuttaa se, jatkuuko koiran oireilu vielä. Nyt Lunalla on lääkitys, joten Tapio ei tiedä, tulisiko oireita ilman sitä.