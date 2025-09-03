Ylen uutisankkuri Milla Madetojalle tehtiin kantasolusiirto – lähettää tärkeän viestin

Milla Madetoja kertoo Instagramissa, että hänen siskonsa oli hänelle sopiva kantasolun luovuttaja.

Akuuttiin leukemiaan sairastunut Ylen uutisankkuri Milla Madetoja, 43, kertoo tuoreessa Instagram-päivityksessään, että sytostaattihoitojen lisäksi hänelle tehtiin keväällä myös kantasolusiirto. Madetoja kertoi kesällä niin ikään Instagramissa, että sai syöpädiagnoosin helmikuussa, ja hänen hoitonsa aloitettiim hänen 43-vuotispäivänään.

– Siirtojakso lanasi mut täysin maihin ja kului päiviä, etten pystynyt kävelemään kuin muutaman askeleen. Mutta uusia soluja alkoi syntyä. Uusi alku pienin askelin, hän kertoo Instagram-postauksessaan.

Uutisankkuri kertoo tuoreen päivityksensä kuvan olevan toukokuiselta kantasolusiirtojaksolta.

– Kantasolusiirtoa käytetään muun muassa leukemian hoidossa silloin, kun kaikki muut keinot on jo käytetty. Siirto on monelle se viimeinen toivo, Madetoja valottaa postauksessaan.

Madetoja kertoo postauksessaan, ettei hänelle löytynyt sopivaa luovuttajaa Suomen kantasolurekisteristä. Kävi kuitenkin ilmi, että Madetojan sisko oli hänelle sopiva luovuttaja.

Madetoja huomauttaa kirjoituksessaan, että kantasolujen luovuttajia tarvitaan lisää.



– Neljännekselle siirtoa tarvitsevista potilaista löytyy sopiva luovuttaja lähisukulaisista. Luovuttajia tarvitaan siis lisää. Mitä enemmän kantasolurekisterissä on ihmisiä, sitä paremmat mahdollisuudet on löytää potilaille sopiva luovuttaja. Jonkun viimeinen toivo, hän kirjoittaa.

Madetoja kertoi heinäkuussa Instagramissa, että hänen kevään ajan kestäneet hoitonsa sujuivat hyvin ja suunnitellusti.



– Hoidot ovat nyt takana, olen hyvin luottavainen ja mulla on mitä väkevin toivo. Suurin niistä on rakkaus, hän kirjoitti tuolloin Instagram-postauksessaan.

Terveyskylä-verkkosivuilla kerrotaan, että akuutti leukemia on pahanlaatuinen veren valkosolujen syöpä, joka etenee nopeasti.

