Konkursseissa syntyi 2000-luvun ennätys, mutta siinä on myös jotain hyvää: "Kuin sade Suomen kesässä"

Tähän mennessä konkurssiin on ajautunut vuoden aikana jo lähes 2 700 yritystä, ilmenee yrityksen tilastoista .

– Tässä on kuitenkin vielä kuukausi vuotta jäljellä, joten saa nähdä, millaisin määriin päädymme.

Hänen mukaansa konkurssi on aina seuraus jostain, ja ne realisoituvat jälkikäteen.

Ylivoimaisesti suurin osa konkurssiin hakeutuneista yrityksistä on alle neljän työntekijän yrityksiä, mutta konkurssien määrä kasvoi myös suuremmissa yrityksissä.

"Konkurssit kuuluvat yrittämiseen"

Aktian pääekonomisti Lasse Corinin mukaan taloustilanne on ollut poikkeuksellinen edellisen neljän vuoden aikana. Pandemian ohella muun muassa hinnat ovat nousseet, ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa aiheuttaa geopoliittisia haasteita.

– On ollut todella paljon epävarmuutta. Kun peilaan sitä faktaa kohti konkurssilukuja, on ihan normaalia, että konkursseja on enemmän.