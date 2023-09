Suomessa on noin 90 000 taloyhtiötä, joista noin 10:tä prosenttia odottaa 10–15 vuoden aikajänteellä alasajo. Näin arvioi Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva Huomenta Suomessa.

Jos taloyhtiö sijaitsee taantuvalla alueella, sillä on korjausvelkaa eikä suunnitelmia tulevistakaan remonteista ja vaikeuksia saada lainaa, tilanne on hankala. Tyypillistä on, ettei taantuvalla alueella ole tulevaisuudessa enää kysyntää asunnoille eikä liiketiloille.