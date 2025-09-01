Lipesikö salaisuus julki puhelimen ruudulta? Urheilun supertähti tulikuumien huhujen keskellä

Tennismaailman supertähti Jannik Sinner on kiihtyvien suhdehuhujen keskellä. Syynä on julkisuuteen livahtanut kuva puhelimen ruudusta.
Sinner, 24, ottaa parhaillaan osaa Yhdysvaltain avoimeen tennisturnaukseen. Lauantaina hän eteni neljännesvälieriin kaatamalla kanadalaisen Denis Shapovalovin erin 3–1.
Ottelusta nousi otsikoita ympäri maailmaa, mutta ei kuitenkaan tenniksen takia. Sinner nimittäin nähtiin taiston tuoksinnassa puhelin kourassa. Puhelimen näytöllä ollut kuva levisi julkisuuteen.
Muun muassa Expressenin mukaan tenniskansa ympäri maailman on sitä mieltä, että luurin ruudulta paljastui Sinnerin uusi seurustelukumppani. Kyseessä spekuloidaan olevan tanskalainen supermalli Laila Hasanovic, 24.
Daily Mailin mukaan Hasanovic on nähty Sinnerin seurueessa sekä Wimbledonissa että Ranskan avoimissa. Lisäksi lehti väittää, että tennistähti ja malli on nähty yhdessä Kööpenhaminassa. Viimeisen Sinner on kuitenkin kiistänyt.
Sinner ehti kommentoida yksityiselämäänsä Corriere dello Sportille ennen US Openia. Hän myönsi olevansa rakastunut, mutta jätti yksityiskohdat yksityisiksi.
Hasanovic on seurustellut aiemmin muun muassa entisen F1-kuljettajan Mick Schumacherin kanssa.
Italialainen Sinner on tenniksen maailmanlistan ykkönen. Hän on US Openin hallitseva mestari.