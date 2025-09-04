Näihin yleisiin sairauksiin Prednisolonia käytetään – "Suurina annoksina runsaasti erilaisia haittoja"

Prednisoloni-lääke on noussut otsikoihin kansanedustaja Eemeli Peltosen tapauksen myötä. Lääkettä käytetään monenlaisiin sairauksiin, kuten nivelreumaan, astmaan, syöpäkasvaimiin ja ihottumaan.

Prednisoloni on kortikosteroidi, jota käytetään elimistön tulehdusreaktion hillitsemiseen eli yliherkkyys- ja allergiaoireiden lievittämiseen.

Kortikosteroidit ovat yleisesti käytössä olevia valmisteita, joista luultavasti tunnetuimpia ovat ihottumien hoidossa käytetyt hydrokortisonivoiteet.

Kortikosteroidien annostukset, käyttötavat ja valmisteet vaihtelevat suuresti hoidettavan oireen tai sairauden mukaan.

Prednisoloni on suun kautta nautittava tabletti, jota käytetään muun muassa reumasairauksien ja sidekudossairauksien oireiden lievittämiseen. Sillä voidaan hoitaa myös joitain munuaissairauksia sekä syöpäkasvaimia.

Lisäksi se tehoaa myös hankaliin astmaoireisiin ja ihottumiin, sekä käärmeenpureman tai mehiläisen piston synnyttämiin voimakkaisiin oireisiin.

Prednisoloni on reseptilääke, jonka annostelussa on noudatettava lääkärin ohjeita.

Haittavaikutukset lisääntyvät pitkäaikaisella käytöllä

Kuten kaikilla lääkkeillä, myös Prednisolonilla voi olla haittavaikutuksia.

Lyhytaikaisessa käytössä ja pienillä annoksilla haittavaikutukset ovat yleensä vähäisiä, mutta suuremmilla annoksilla ja pitkäaikaisella käytöllä haittavaikutukset yleistyvät.

– Jo vuosikymmeniä käytössä olleesta Prednisolonista aiheutuu suurina annoksina tai pitkään käytettäessä runsaasti erilaisia haittoja eri puolilla elimistöä, mukaan lukien psyykkiset haitat, kertoi Fimean ylilääkäri Eeva-Sofia Leinonen MTV Uutisille aiemmin.

Leinonen huomautti kuitenkin, että monet sairaudet, joiden hoitoon lääkettä käytetään, ovat vakavia, jopa kuolemaan johtavia.

– Siitä syystä valmiste on edelleen käytössä, vaikka sen laajat haitat ovat jo hyvin tiedossa.

Lääkkeen valmisteselosteessa todetaan olevan todennäköistä, että aikuisella 10 milligramman annoksen ylittäminen vuorokaudessa johtaa lopulta joidenkin haittavaikutusten ilmaantumiseen.

Yleisiä haittavaikutuksia ovat muun muassa sieni-infektiot ja ihotulehdukset, kohonnut verenpaine, mustelmat, osteoporoosi, kasvojen punoitus ja sydämen vajaatoiminnan paheneminen.

Harvinaisia ja hyvin harvinaisia haittavaikutuksia voivat olla muun muassa verisuonitukokset, dementia, korkea aivopaine, kilpirauhashäiriöt ja kooma.

Psyykkiset haittavaikutukset melko harvinaisia

Haittavaikutukset voivat olla myös psyykkisiä. Pakkausselosteen mukaan lääke voi aiheuttaa euforiaa, unettomuutta, mielialan vaihteluita, persoonallisuuden muutoksia, masennusta ja psykoottista taipumusta.

Psyykkiset haittavaikutukset ovat melko harvinaisia (enintään yhdellä käyttäjällä sadasta) pienillä annoksilla.

Suurilla annoksilla on kuitenkin tavallista, että potilaalle ilmaantuu unettomuutta ja ahdistuneisuutta.

Aiemmin on havaittu, että jos lääkeannos on yli 80 milligrammaa vuorokaudessa, vaikeita psykiatrisia haittaoireita esiintyy vajaalla viidenneksellä potilaista.

Nykytutkimuksen valossa esimerkiksi itsemurha-ajatukset ja psykoosit ovat silti harvinaisia.

Masennuksesta tai itsetuhoisista ajatuksista on otettava heti yhteys lääkäriin.

Lääkkeen pitkäaikaista käyttöä ei saa omin päin keskeyttää äkillisesti.

Lähteet: Duodecim-terveyskirjasto, Fimea