Muistitko itse? Moni ei tiedä, mikä merkkipäivä tänään on – "Meilläkään ei ole ohjetta, että näin sitä pitäisi viettää"

Miessakit ry:n kehittämis- ja koulutuspäällikkö Joonas Kekkonen arvelee, että ajankohta on suomalaisittain huono: edellisellä viikolla on juuri vietetty isänpäivään huipentuvaa miesten viikkoa. Julkista huomiota ei tunnu miestenpäivälle riittävän. Lisäksi siihen voi olla vaikeaa tarttua.

Mitä miestenpäivänä pitäisi huomioida?

– Ongelmana on ollut, että mielenterveysongelmia ollaan kielletty. Niitä on hoidettu esimerkiksi päihteillä ja se on ollut meillä ihan suuri kansallinen ongelmia, joka on näkynyt miesten itsemurhaluvuissa ihan suoraan samoin kuin vaikkapa syöpäkuolleisuudessa, Kekkonen sanoi.