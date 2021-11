Miksi rokotettujakin joutuu sairaalaan? Näin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri avaa: Syynä niin kutsutut läpäisyinfektiot

Alueen ilmaantuvuusluku on 127 sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on puolestaan viisi koronapotilasta, joista neljä on keskussairaalan vuodeosastolla ja yksi terveyskeskuksessa. Tällä hetkellä yhtään ei ole tehohoidossa.

Kanta-Hämeessä syyskuun alun ja marraskuun puolivälin välillä sairaalahoitoon on joutunut 30 koronapotilasta. Tilasto ei sisällä sairaalasyntyisiä tartuntoja tai muista syistä hoitoon hakeutuneita tai joutuneita koronapositiivisia potilaita.

Potilaista 50 prosenttia on kokonaan rokottamattomia ja joukon mediaani-ikä on 55 vuotta.

40 prosentilla on kaksi rokotusta ja mediaani-ikä 79 vuotta. 10 prosentilla on yksi rokote ja mediaani-ikä 48 vuotta.

Tehohoidossa aikavälillä on ollut kuusi henkilöä. Heistä 83 prosenttia on täysin rokottamattomia, ja heidän keski-ikänsä on 59 vuotta.