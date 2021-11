Korona ryöpsähti Pohjanmaalla, missä rokotekattavuus on alhainen: Kymmeniä leikkauksia on peruttu ja leikkaussaleja suljettu

Leikkauksia on jouduttu perumaan jo parin viikon ajan tehohoidon kapasiteetin riittämättömyyden vuoksi. Seinäjoella on peruttu jo kymmeniä leikkauksia ja suljettu leikkaussaleja, silti jännitetään sitä, riittävätkö tehohoitopaikat koronapotilaille.

Yksi potilas, monta hoitajaa

Rokotekattavuus alle keskiarvon

Alueella on kuntia, joissa rokotekattavuus on todella matala. Keskimäärin mennään valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla taudin ilmaantuvuusluku on yli 300 per 100 000 asukasta. Se on maan korkein. Tehohoidossa on lapsia, nuoria ja aikuisia ikäihmisten lisäksi. Heitä yhdistää yksi tekijä.