Tällaista on puheenjohtajien esiintyminen ja sanaton viestintä: Arvaatko kenellä on rennoin istuma-asento, entä kuka paljastaa voimakkaimmin tunteitaan?

Vaalitenteissä on tänä keväänä nähty voimakasta väittelyä, ja se on näkynyt vahvasti ehdokkaiden eleissä ja liikkeissä asti.

Sami Sallinen on havainnut puheenjohtajien esiintymisessä paljon eri taktiikoita, joihin edustajat retoriikassaan luottavat.

Sanaton viestintä ja kehonkieli itsessään on kuitenkin monesti sellainen, mikä tulee puhujilta luonnostaan. Sitä on vaikea näytellä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Alitajuisuus tekee siitä niin rehellistä. Sanaton viestintä politiikassa on tunteiden fyysinen ilmentymä, Sallinen kertoo.

Marinin retoriikkaa Sallinen kuvaili vaihtelevaksi, sillä hän muuttuu paikoittain tyynestä aggressiiviseksi. Orpo taas on Sallisen mukaan välttelee konflikteja katseellaan. Purrasta taas Sallinen laittoi merkille käsien erikoisen toiminnan.

Katso analyysit nimien kohdalta löytyvistä linkeistä.

Tässä artikkelissa käymme läpi muiden isojen puolueiden puheenjohtajien kehonkielen.

Annika Saarikko: "Puhuu selkeästi, ei liikuta juurikaan käsiä"

2:01

Sallinen kertoo, että Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ei juurikaan liiku esiintyessään. Saarikon kädet nekin liikkuvat melko maltillisella alueella lähellä kehoa.

Sen sijaan kasvon eleet tekevät Saarikon ulosannissa sitäkin enemmän työtä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hän artikuloi todella selkeästi, asiat tulevat selvästi esille. Luotamme ihmisiin, kenellä on kontrolli. Ja oletetaan, että henkilöllä on silloin kontrolli, kun he puhuvat rauhallisesti eivätkä liikuta käsiään liikaa.

Kun puheen rytmi lähtee nousemaan, alitajunta kertoo, että kontrolli katoaa. Tätä Sallinen ei vaalitenttien perusteella Saarikosta juuri näe.

– Hän ei pyörittele tai kaartele, silloin sanaton viestintä tukee puhetta. Kun sanaton viestintä ja puhe kertovat samaa tarinaa, se on uskottavaa. Mutta jos ne taas kertovat eri tarinaa, uskomme silloin eri viestiä. Se on tärkeä ymmärtää, Sallinen toteaa.

Katso Sallisen analyysi Saarikosta yläpuolelta.

Li Andersson: "Puhetta helppo ymmärtää"





1:14

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on Sallisen mukaan hyvin taitava omassa kommunikoinnissaan: hänen sanatonta viestintäänsä, eleitään ja ilmeitään on helppo ymmärtää.

– Vaikka et kuuntelisi kunnolla mitä hän sanoo, ymmärrät silti mitä hän tarkoittaa: "Me teemme näin, olemme tuohon suuntaan menossa, nyt tasot ovat erilaiset".

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Sallinen ei näe Anderssonin ulosannissa juurikaan ristiriitoja. Sen sijaan hän näkee Anderssonissa jonkin verran tunnetta, joskin ne pysyvät hallussa.

– Kun tunne pysyy kontrollissa, se tarkoittaa sisäisen kontrollin hallintaa ja sisäistä auktoriteettia.

Maria Ohisalo: "Epävirallinen ja rento istuma-asento"

1:18

Sallisen mukaan Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on yksi kärkipuolueiden mielenkiintoisimmista ja epätavanomaisimmista esiintyjistä.

Sallinen kertoo, että Ohisalon kehonkieli viestii siitä, että ihan kuin hän olisi vaalitentin sijaan ottamassa osaa jonkin näköiseen bisnestapaamiseen tai työpaikan palaveriin.

– Hän saattaa istua hyvin epävirallisessa asennossa, hän on hyvin rento. Jos pitäisi valita kuka on rennoin, niin se on Ohisalo.

Sallisen mukaan rentous kertoo ennen kaikkea mukavuudesta, siitä että hänellä ei ole tässä kiire mihinkään tai tarvetta olla jokin toinen.

– Olet niin sinut itsesi kanssa siinä tilanteessa, että ei tarvitse yrittää vetää mitään roolia eikä korjailla asentoa – käyttäytyy vain omana itsenään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Katso Ohisalon analyysi yläpuolelta.

Sari Essayah: "Pystyy vaikeassakin paikassa hymyilemään"

1:15

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on Sallisen mukaan porukan äitihahmo. Se miten hän käyttää sananparsia ja retoriikkaa, kertoo maanläheisyydestä.

– Hyvin miellyttävä, hymyilee helposti, pystyy vaikeassakin asiassa hymyilemään, hän on rento. Kertoo itsevarmuudesta ja se on luonnollista. Sen takia se on miellyttävää katsottavaa, koska siinä ei ole mitään ristiriitaa.

Katso Essayahin analyysi yläpuolelta.

Anna-Maja Henriksson: "Juristimainen olemus"

1:16

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on asiallinen ja selkeä – hänellä on Sallisen mukaan hyvin juristimainen olemus.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Hallitsee hyvin liikkeensä ja esittää painokkaasti asiansa. Luonteva ja selkeä tapa liikkua.

Sallinen bongasi Henrikssonin olemuksesta ajoittain vahvan nojautumisen eteenpäin. Tälle on ihan oma terminsä.

– Vahvistava reaktio: "Haluan oikeasti selittää sinulle tämän asian". Nojaudumme silloin eteenpäin, kun olemme aidosti kiinnostuneita ihmisistä.

Katso Henrikssonin analyysi yläpuolelta.

Hjallis Harkimo: "Näyttää vahvasti tunteensa, niin kuin Marinkin"

1:40

Liike Nytin puheenjohtaja Harry "Hjallis" Harkimo käyttää paljon käsiä. Harkimo on Sallisen mukaan omalla persoonallisella tyylillään vakuuttava, mutta hänen esiintymisessään on paljon tunnetta mukana.

– Harkimo näyttää tunteensa aika vahvasti samalla tavalla kuin Marin. Näkyy selkeästi, missä tunnetilassa hän on.

Onko tunteiden näyttäminen vaalitentissä sitten hyvä asia? Sallisen mukaan asialla on kaksi puolta.

– Jos haluamme osoittaa auktoriteettisuutta, niin silloin on tarpeen osata ottaa epämukavuuksia vastaan.