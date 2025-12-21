Kristiina Halkolan ja Eero Melasniemen pitkän suhteen salaisuus piilee erilaisuudessa.

Näyttelijäpari Kristiina Halkola ja Eero Melasniemi ovat taittaneet yhteistä matkaa jo yli 50 vuotta.

Pariskunta vieraili Huomenta Suomessa ja juontaja Lorenz Backman uteli, mikä on pitkän liiton salaisuus.

– Se on salaisuus, joka nyt paljastetaan, Halkola toteaa.

Hän aloittaa kertomalla, että he ovat puolisonsa kanssa erilaisia.

– No niin, nyt tulee minun esitelmä, hän lisää.

Halkola kertoo oppineensa hiljattain uuden sanan: diversiteetti. Sana merkitsee monimuotoisuutta ja moninaisuutta.

– Meillä täytyy olla erilaisia ihmisiä: eri kokoisia, eri näköisiä ja eri muotoisia. Vasta siitä syntyy se kokonaisuus, mikä elää, Halkola kertoo.

– Ja me olemme kaksi erilaista ihmistä ja siksi meillä menee niin hyvin, hän lisää.

Kysyttäessä, miten erilaisuus tulee esille parin suhteessa, Halkola vastaa mitään empimättä:

– Se on hidas ja minä nopea, viitaten puolisoonsa Eeroon.

– Se on kauniimpi, Melasniemi vastaa hetken tuumattuaan ja osoittaa puolisoaan Kristiinaa.