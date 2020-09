Biden pui nyrkkiä, Trump huitoi voimakkaasti – tämän voi kaksikon elekielestä päätellä: "Ei tapahdu vahingossa tämän tason väittelyssä"

– Se on harkittu liike, varmuuden osoitus – ei tapahdu vahingossa tämän tason väittelyssä, Kortesuo arvioi.

Kehonkieli paljastaa paljon

– Kyllä kehonkieli paljastaa, onko ihminen päättäväinen, seisooko hän sanojensa takana vai onko siinä haparointia, onko ryhti lysyssä. Sitooko ihminen käsiään puuskaan, se on aina turvan hakemista, Kortesuo jatkaa.

TV-väittelyssä on oltava tarkkana, miten elehtii, sillä kamera voi kuvata joko suoraan kohti tai kauemmas yleisöön. Siksi isommat viuhtomiset kannattaa unohtaa.

Yhdysvaltain ehdokaskaksikkoa on valmennettu esiintymään, sen näkee. Suomessakin esiintymisvalmennuksista on päädytty tänä vuonna otsikoihin asti. Pääministeri Sanna Marinin hillitty käytös on ollut suotavaa korona-aikana, Kortesuo arvioi.