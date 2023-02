Isä tuomittiin vankeuteen vauvaan kohdistuneista törkeistä pahoinpitelyistä, vauvalla useita murtuneita luita – "Vaikeuksia sietää lapsen itkua"

Isällä oli vaikeuksia sietää lapsen itkua

– Kohdistaessaan näin pieneen vauvaan puristavaa, voimakasta väkivaltaa, (syytetyn) on täytynyt ymmärtää vahingoittavansa lasta ja pitää siitä aiheutuvaa luun murtumaa ja kipua varsin todennäköisinä seurauksina. Teko on siten ollut tahallinen, oikeus katsoi.

– Uhri on ollut tekoajankohtina hyvin pieni lapsi, eli täysin riippuvainen isänsä huolenpidosta ja kykenemätön puolustamaan itseään. Teot ovat kohdistuneet puolustuskyvyttömään uhriin, ja ne on tehty turvallisen aikuisen, isän, toimesta. Näin ollen ne on tehty erityisen julmalla tavalla.