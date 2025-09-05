Miksi Lauri Markkanen ei häivy umpisurkeasta Utahista? Näin Susijengin supertähti vastaa

Susijengin supertähti Lauri Markkanen on myös NBA-seurajoukkueensa Utah Jazzin suurin tähti. Tähtipelaajan status ei kuitenkaan paljon paina joukkuevertailussa, sillä Utah Jazz on ennakkoarvioiden mukaan ensi kaudella NBA:n surkein joukkue.

Markkanen on pelannut Utahissa kolme kautta, joiden aikana Utah ei ole selviytynyt pudotuspeleihin. Suomalaistähti ei ole itse asiassa kahdeksan NBA-vuotensa aikana päässyt vielä kertaakaan mukaan pudotuspeleihin. Ensi kaudella tahti tuskin muuttuu, sillä vuodesta povataan paperilla heikentyneelle Jazzin joukkueelle entistäkin kehnompaa.

Markkanen on julkisesti sanonut, että voi kävellä tarvittaessa seurajohdon luo ja pyytää siirtoa, jos meininki joukkueessa ei miellytä.

– En ole vielä ainakaan kävellyt. Ei minulla sellaista fiilistä ole. On hieno mahdollisuus, että pystyy johdattaa joukkuetta, Markkanen sanoo MTV:n haastattelussa.

Markkanen kokee, että haasteellinen tilanne antaa ainakin tällä hetkellä sopivaa motivaatiota.

– Se on se kilpailullisuus. Kokee, että haluaa olla isossa roolissa ja mennä huonojen aikojen läpi, Susijengin tähti pohtii.

Tulosruutu-jutun Lauri Markkasesta voi katsoa jutun ylälaidan videolta.

28-vuotias Markkanen on ikänsä puolesta uransa parhaassa vaiheessa. Yleisesti on pohdittu, tuhlaako hän parhaat pelivuotensa taistelemalla NBA:n häntäpäässä, kun taidot riittäisivät kirkkaampiinkin valoihin. Toistaiseksi Markkasen kärsivällisyys on riittänyt.

– Ei ole vielä (kärsivällisyys) tullut vastaan. Paha sanoa, ei ole pinna tullut missään täyteen elämässä, Markkanen kommentoi.

Markkanen teki reilu vuosi sitten Jazzin kanssa jättimäisen 238 miljoonan euron sopimuksen, ja hän on joukkueen johtotähti. Miljoonista huolimatta suomalaistähden jalat pysyvät tiukasti maassa.

– Haluan olla oma itseni. Ihan sama missä pelaan ja miten uralla menee, haluan pitää omat arvot samana. Haluan olla hyvä isä ja hyvä aviomies, Markkanen sanoo.

– Jos joutuu jotain esittämään, menevät asiat silloin vähän väärille raiteille.

Markkanen on ollut meneillään olevissa EM-kisoissa selkeästi Susijengin paras pistenikkari 25,4 pisteen keskiarvolla. Suomi aloitti kisat vahvasti kolmella voitolla Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja Montenegrosta. Sen jälkeen tuli kuitenkin kaksi tappiota Saksalle ja Liettualle. Neljännesvälierissä vastaan astelee kivikova Serbia.

– Joka kerta kun pääset pelaamaan arvokisoissa, on hieno ja ainutlaatuinen mahdollisuus. Kyllä me ajatellaan, että mitä voi tehdä tänään ja tässä päivässä – että tämä on se meidän hetki, Markkanen pohtii Suomen mahdollisuuksia päästä turnauksessa pitkälle.

Neljännesvälierissä pelataan lauantaina klo 21.45.